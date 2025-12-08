家樂福2025國內外最熱銷泡麵TOP 10出爐！「這碗」泡麵穩居霸主

進入冬季，台灣泡麵市場瀰漫濃濃的「冒煙商機」，家樂福在歲末壓軸公布《2025 年度（統計 1～11 月）國產與進口泡麵熱銷前十大排行榜》。

2025 年泡麵買氣持續延燒，延續去年的高基期。根據 WINA 世界方便麵協會最新統計，2024 年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場亦突破9.3 億份，較去年同期再成長約 3%。泡麵早已從「平價快餐」躍升為兼具風味體驗、宵夜慰藉、創意料理、異國文化接觸的全民日常食品，並在季節檔期、社群討論與新口味上市的推動下，整體買氣再度寫下亮眼成績。

家樂福8日公布《2025 年度國產與進口泡麵排行榜（1～11 月）》，觀察今年市場風味偏好，明顯集中於 「濃郁系湯頭」、「爆辣系辛香」、「濃厚奶香」 三大主流，且國產與進口兩大領域皆出現今年備受矚目的 「這碗泡麵很厲害」黑馬與 「十年不敗神話」長青冠軍，展現在已成熟的泡麵市場仍具強大的人氣銷售力。

今年國產泡麵市場依舊由「三大國民經典」穩坐年度前三名。統計前11月 Top1～Top10 的銷售額介於 9,900 萬～2,380 萬元之間，而前三名更維持長年屹立不搖「十年不敗神話」，展現消費者對經典口味的超高忠誠度。

前三名分別是統一肉燥麵（銷售額 9,900 萬元）、 來一客 鮮蝦魚板（銷售額 8,600 萬元）、滿漢大餐蔥燒牛肉（銷售額 5,500 萬元）。剩下4至10名依序為科學麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉、來一客 辛辣香菇和統一鮮蝦麵。

2025 年進口泡麵仍由韓國品牌全面領跑，尤其「爆辣系辛香」、「奶香起司系」、「濃郁拌醬系」成為韓系最受歡迎的三大拉麵派系，而在口感競爭上，東南亞乾拌麵的成長力道明顯提升，成為進口領域新黑馬。

家樂福2025年度進口泡麵銷售榜單，出現了驚人的改變，韓系品牌不僅連霸蟬聯熱銷王座，更在TOP10排行榜拿下「9」個席位，TOP20內創下「19」個席位。

其中第一名的「農心辛辣拉麵超值包」，年底前更讓MY們瘋狂尖叫，農心熱銷人氣品牌辛拉麵，日前宣布韓國人氣女團「aespa」成為「辛拉麵」首位「辛拉麵全球大使」，最近在數位平台放送的宣傳廣告，讓這波辛潮流席捲全球！

第一名為農心辛拉麵超值包 銷售額 5,500 萬元 ；第二名為農心爽口海鮮烏龍麵超值包 銷售額 1,550 萬元；第三名為營多珍饌 印尼極品炒麵 銷售額 1,200 萬元。

其他4至10名依序為農心 安城湯麵超值包、韓式小雞麵(雞汁味)、韓式小雞麵(香辣味)、不倒翁起司拉麵(袋)、農心安城湯麵(包)、農心辛拉麵 辣白醬超值包與農心辛辣白菜風味拉麵超值包。