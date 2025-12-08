巨城周年慶業績超越目標32億元 全年挑戰180億再創新高

新竹遠東巨城購物中心12天周年慶今天落幕，巨城統計，整檔業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破逾20萬輛次。巨城指出，在周年慶以及耶誕節檔期雙引擎加持下，全年度業績可望上看180億（含遠東SOGO百貨新竹店），持續創新高。

今年百貨業充滿挑戰，巨城分析業績持續成長關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在今年周年慶前完成超過1,300坪改裝工程、與各大品牌合作推出許多獨家限量商品。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效；154萬粉絲會員與線上線下活動的串聯，帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。

亮點商品包括，作為壓軸周年慶，受惠尾牙抽獎、年底換屋潮成功提升3C家電業績持續發酵、雙位數成長，受竹科工程師青睞的智慧型手表、無人機、運動相機整檔期售出超過上千組，智能家電也是許多消費者下手目標。

氣溫轉涼，加上年底出遊潮與跨年需求、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長。美妝保養持續深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高端髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%，另一方面搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。「Mr.Moan」焦糖布丁、蛋糕賣出上看2萬顆、獲500甜評價的「碧月」巴斯克乳酪蛋糕熱銷9,000片；「BOGAMADE」的高跟鞋銷售超過2,400雙成功吸引女性族群。