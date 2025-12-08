三商巧福周年慶！牛肉麵、排骨飯特價 身分證這四個數字免費送牛肉麵

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
12月9日限定，身分證含3375免費吃原汁牛肉麵，週年慶最強好康一次到位。三商餐飲/提供
12月9日限定，身分證含3375免費吃原汁牛肉麵，週年慶最強好康一次到位。三商餐飲/提供

三商巧福迎接歲末溫馨時節，自12月9日起至12月17日，展開為期九天的周年慶活動，推出經典餐點超值優惠，盼以親民價格陪伴民眾度過冬季。此次活動中，「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」兩項熱銷品項特惠價皆109元，其中原汁牛肉麵原價175元、紅燒排骨飯則為140元，優惠幅度相當有感，鎖定上班族與家庭客在年末用一碗熱湯補充能量。

值得一提的是，12月9日活動首日推出限定驚喜。身分證字號若含連續數字3375，當日至門市消費出示證件即可免費贈送原汁牛肉麵1碗。活動僅1天，邀請符合資格的民眾把握難得機會，品嚐這碗熟悉的國民牛肉麵滋味。

活動期間以悠遊付結帳，筆筆回饋3%，最高回饋18%。本次周年慶不僅價格親民，也替上班族準備了一份午餐小確幸，希望用最具代表性的國民牛肉麵陪伴民眾度過日常。

相關新聞

《默殺》最可怕的不是兇手 而是所有選擇沉默的人

《默殺》是一部情緒密度極高的作品，外在形式雖是懸疑敘事，但真正的核心其實落在「集體沉默如何讓悲劇發生」。故事圍繞著校園失蹤案展開，清潔工李涵（張鈞甯）與女兒小彤被捲入接連失蹤案，而隨著更多線索浮上檯面

遠東巨城周年慶業績再創新高、12天飆破32億元 這款焦糖布丁熱賣2萬顆

最受矚目Big City遠東巨城購物中心周年慶於12月8日精彩收官，再度展現強大吸客實力，顧客們的購物戰力在12天中全面...

家樂福2025國內外最熱銷泡麵TOP 10出爐！「這碗」泡麵穩居霸主

進入冬季，台灣泡麵市場瀰漫濃濃的「冒煙商機」，家樂福在歲末壓軸公布《2025 年度（統計 1～11 月）國產與進口泡麵熱...

巨城周年慶業績超越目標32億元 全年挑戰180億再創新高

新竹遠東巨城購物中心12天周年慶今天落幕，巨城統計，整檔業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同...

福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事

隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等...

穿丹寧裝也能去滑雪？Moncler運用專為雪地而生的高科技牛仔布

迎接冬日的高山旅程，Moncler發布Grenoble 2025秋冬系列，呼應此系列「高山起源＋都市風格」定位，以高科技...

