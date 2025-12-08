三商巧福周年慶！牛肉麵、排骨飯特價 身分證這四個數字免費送牛肉麵
三商巧福迎接歲末溫馨時節，自12月9日起至12月17日，展開為期九天的周年慶活動，推出經典餐點超值優惠，盼以親民價格陪伴民眾度過冬季。此次活動中，「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」兩項熱銷品項特惠價皆109元，其中原汁牛肉麵原價175元、紅燒排骨飯則為140元，優惠幅度相當有感，鎖定上班族與家庭客在年末用一碗熱湯補充能量。
值得一提的是，12月9日活動首日推出限定驚喜。身分證字號若含連續數字3375，當日至門市消費出示證件即可免費贈送原汁牛肉麵1碗。活動僅1天，邀請符合資格的民眾把握難得機會，品嚐這碗熟悉的國民牛肉麵滋味。
活動期間以悠遊付結帳，筆筆回饋3%，最高回饋18%。本次周年慶不僅價格親民，也替上班族準備了一份午餐小確幸，希望用最具代表性的國民牛肉麵陪伴民眾度過日常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言