VENUS見面會超寵粉 粉絲福利、彩蛋、周邊滿滿
日職讀賣巨人官方啦啦隊VENUS先前公布將首度跨出海外舉辦公演後，台灣主辦單位聯合數位文創也陸續在官網與社群公布各票區超值的粉絲福利、VENUS團隊為台灣粉絲準備的台灣活動獨家週邊商品，讓喜愛的粉絲一次擁有。
VENUS團隊為了本次2個小時的台灣公演，全新企畫五大主題「和風｜歷史｜交流｜魅力｜驚喜」，活動內容展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，也希望帶給台灣粉絲如看棒球比賽一般，得到熱血又充滿感動的一天！
除了扎實豐富的演出內容，VENUS女孩們也將給予粉絲滿滿的見面會福利，全員簽名大球、與全員合影、隨機親筆簽名小卡（依票區福利不同）與海報等等；如果這些還不夠，會場外還有台灣獨家開發的限量週邊商品，如VENUS簽名明信片、最有球場儀式感的應援毛巾、VENUS 30周年紀念T…等，讓粉絲可以將與VENUS的第一次見面會美好回憶通通帶回家收藏！
由聯合數位文創、光尚娛樂共同主辦的「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會（VENUS PRIDE in Taiwan ～1st Cheer!～）將於12月20日（六）下午兩點與晚上七點半連兩場，在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行。門票 udn售票網獨家熱門販售中。
