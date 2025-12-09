快訊

蘋果介面讓小賈斯汀超氣！訊息APP一鍵害音樂暫停 憤怒要鎖喉抗議

小煜離婚導火線曝光！知情人士爆前妻為他簽下保密協議

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

動漫迷必看！日本首度海外展出 「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
草帽一行人全員展出。圖／日本展出畫面、時藝多媒體提供
草帽一行人全員展出。圖／日本展出畫面、時藝多媒體提供

動漫迷們絕不可錯過的經典人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」即將登臺展出，從日本引進呈現「航海王」動畫25週年來的幕後精彩內容，將於2026年1月10日至4月6日在「國立臺灣科學教育館」盛大展出！展覽內容集結眾多精彩篇章，從「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」到「新四皇區」共分為四大主題，帶領著觀眾重溫動畫經典。展區內更細分出十一大亮點內容，內容不僅豐富多彩，更能從各個不同視角探索「航海王」電視動畫的魅力。特別推出「預售單人票」400元（原價480元）正式開賣！

航海王電視動畫25週年

「航海王」電視動畫於1999年開始首播，至今已持續播出超過25年。這部由日本東映動畫所製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫的經典作品，以熱血、友情與冒險為核心，陪伴全球無數粉絲一同見證草帽一行人追尋「One Piece」的夢想之旅。25年來，「航海王」不僅以超過千集的動畫篇章締造傳奇，更跨越世代與國界，成為日本動畫史上最具代表性的長壽作品之一。從東方藍啟航、進入偉大的航道、直至新世界與新四皇的誕生，每一段旅程都凝聚著無限感動與勇氣。今年迎來動畫25週年，「航海王」持續以全新篇章與創作熱度延續冒險精神，邀請大家一起沉浸在動畫的世界中，令人熱血沸騰的冒險，即將再次啟程！

限量3,000組「預售特典公仔套票」。圖／時藝多媒體提供
限量3,000組「預售特典公仔套票」。圖／時藝多媒體提供

四大主題展區與十一大亮點內容

展覽完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，以四大主題「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」及「新四皇區」作為重點區分，再分出十一個亮點展示內容。觀眾將透過精彩的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力；展覽限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場，最後紅髮傑克、黑鬍子、巴其等角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程！購票或活動詳情請上 udn售票網

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺。圖／時藝多媒體提供
ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺。圖／時藝多媒體提供

展覽資訊

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

主辦單位：時藝多媒體、新世博國際

動畫 日本 觀眾

延伸閱讀

日防衛省10小時公布雷達照射事件 搶占國際話語權

吉田修平談日本遊戲工作室「很難複製米哈遊模式」短時間內無法超越

中國兩度雷達照射日本戰機：試探底線的戰略挑釁？

日本反擊中國指控！ 官房長官：陸稱自衛隊F-15阻礙共軍「不屬實」

相關新聞

VENUS見面會超寵粉 粉絲福利、彩蛋、周邊滿滿

日職讀賣巨人官方啦啦隊VENUS先前公布將首度跨出海外舉辦公演後，台灣主辦單位聯合數位文創也陸續在官網與社群公布各票區超值的粉絲福利、VENUS團隊為台灣粉絲準備的台灣活動獨家週邊商品，讓喜愛的粉絲一次擁有。

動漫迷必看！日本首度海外展出 「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」

動漫迷們絕不可錯過的經典人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」即將登臺展出，從日本引進呈現「航海王」動畫25週年來的幕後精彩內容，將於2026年1月10日至4月6日在「國立臺灣科學教育館」盛大展出！展覽內容集結眾多精彩篇章，從「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」到「新四皇區」共分為四大主題，帶領著觀眾重溫動畫經典。展區內更細分出十一大亮點內容，內容不僅豐富多彩，更能從各個不同視角探索「航海王」電視動畫的魅力。特別推出「預售單人票」400元（原價480元）正式開賣！

動起來！Apple Fitness+服務12月15日正式登台 每月150元開啟健身新體驗

Apple宣布旗下備受好評的健身與身心健康服務Apple Fitness+將於12月15日正式在台灣上線，這是此服務自5...

有行旅／科技冬令營 帶學子訪矽谷

聯合報與有行旅自二○一○年開啟科技營隊先鋒至今，《二○二六美國矽谷科技冬令營》要再帶領學子參訪美超微國際知名企業；與矽谷...

獨家專訪／Apple健身科技副總裁：用1支iPhone隨時享受世界級運動體驗

台灣果粉與健身愛好者期待已久的消息終於成真了！Apple宣布旗下健身訂閱服務Apple Fitness+將於2025年1...

《默殺》最可怕的不是兇手 而是所有選擇沉默的人

《默殺》是一部情緒密度極高的作品，外在形式雖是懸疑敘事，但真正的核心其實落在「集體沉默如何讓悲劇發生」。故事圍繞著校園失蹤案展開，清潔工李涵（張鈞甯）與女兒小彤被捲入接連失蹤案，而隨著更多線索浮上檯面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。