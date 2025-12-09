動漫迷必看！日本首度海外展出 「ONE PIECE EMOTION航海王動畫25週年紀念特展」

動漫迷們絕不可錯過的經典人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」即將登臺展出，從日本引進呈現「航海王」動畫25週年來的幕後精彩內容，將於2026年1月10日至4月6日在「國立臺灣科學教育館」盛大展出！展覽內容集結眾多精彩篇章，從「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」到「新四皇區」共分為四大主題，帶領著觀眾重溫動畫經典。展區內更細分出十一大亮點內容，內容不僅豐富多彩，更能從各個不同視角探索「航海王」電視動畫的魅力。特別推出「預售單人票」400元（原價480元）正式開賣！

航海王電視動畫25週年

「航海王」電視動畫於1999年開始首播，至今已持續播出超過25年。這部由日本東映動畫所製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫的經典作品，以熱血、友情與冒險為核心，陪伴全球無數粉絲一同見證草帽一行人追尋「One Piece」的夢想之旅。25年來，「航海王」不僅以超過千集的動畫篇章締造傳奇，更跨越世代與國界，成為日本動畫史上最具代表性的長壽作品之一。從東方藍啟航、進入偉大的航道、直至新世界與新四皇的誕生，每一段旅程都凝聚著無限感動與勇氣。今年迎來動畫25週年，「航海王」持續以全新篇章與創作熱度延續冒險精神，邀請大家一起沉浸在動畫的世界中，令人熱血沸騰的冒險，即將再次啟程！

限量3,000組「預售特典公仔套票」。圖／時藝多媒體提供

四大主題展區與十一大亮點內容

展覽完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，以四大主題「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」及「新四皇區」作為重點區分，再分出十一個亮點展示內容。觀眾將透過精彩的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力；展覽限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場，最後紅髮傑克、黑鬍子、巴其等角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程！購票或活動詳情請上 udn售票網 。

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺。圖／時藝多媒體提供

展覽資訊

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

主辦單位：時藝多媒體、新世博國際