快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福忠字號董事長林慧晶今年攜手女兒同學兼新銳插畫家Catherine合作，打造具有新世代風格的禮盒插畫封面。圖／擷取自福忠字號官網
福忠字號董事長林慧晶今年攜手女兒同學兼新銳插畫家Catherine合作，打造具有新世代風格的禮盒插畫封面。圖／擷取自福忠字號官網

隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等明星產品，加上新銳插畫家Catherine操刀設計封面，推出多款自選年節禮盒，為新春贈禮帶來滿滿的人情味。

「福忠字號」致力保留眷村文化與村子的老味道，設計多款風味拌醬，還有特色拌麵、麻辣鴨血等多種產品，獲得許多消費者青睞。針對新年到來，本次也設計不同版本的「眷味時光禮盒」系列，其中「眷味雙醬禮盒」可選擇麻婆香辣醬、香菇肉燥醬、菇菇醬、蒜蓉辣椒醬等不同醬料搭配，每盒340～640元；「眷味醬麵禮盒」則是提供塔香鮮味、蒜香麻醬口味的眷村醬麵，搭配一罐自選醬料，每盒325～475元。此外，還有眷味麻辣禮盒、眷味醬香禮盒、眷味經典禮盒等不同選擇，每盒1,035元起。

福忠字號董事長林慧晶表示，今年很特別和「女兒的同學」Catherine共同完成福忠字號2026新年禮盒的企劃。她指出，Catherine是一位很有才華的插畫家，用自己Z世代的視野，詮釋了我們過去的團圓記憶，還有眷村生活裡那些人物的日常，把畫面畫得栩栩如生。林慧晶也指出「看到她，會有既熟悉又新鮮的感覺。從小一起長大的孩子，如今站在鏡頭前或工作現場，成了我的合作夥伴，那是一種細緻的世代連結。」

插畫家Catherine為林慧晶女兒的同學，重新詮釋團圓記憶。圖／福忠字號提供
插畫家Catherine為林慧晶女兒的同學，重新詮釋團圓記憶。圖／福忠字號提供
「眷味雙醬禮盒」可選擇麻婆香辣醬、香菇肉燥醬等不同醬料搭配，每盒340～640元。圖／擷取自福忠字號官網
「眷味雙醬禮盒」可選擇麻婆香辣醬、香菇肉燥醬等不同醬料搭配，每盒340～640元。圖／擷取自福忠字號官網
眷味醬麵禮盒，每盒325～475元。圖／擷取自福忠字號官網
眷味醬麵禮盒，每盒325～475元。圖／擷取自福忠字號官網

禮盒 眷村 插畫家

延伸閱讀

500趴2025／連3日盛事吸12萬民眾到場！人氣美食秒殺完售、粉絲嗨翻

高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

台北信義區化身「歐洲小鎮」！「台北歐洲冬季嘉年華」4天限定登場　66 大攤位×雙舞台×法國插畫家工作坊一次看

王偉忠監製舞台劇屏東勝利星村開演 觀眾邊吃辦桌邊看戲

相關新聞

福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事

隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等...

穿丹寧裝也能去滑雪？Moncler運用專為雪地而生的高科技牛仔布

迎接冬日的高山旅程，Moncler發布Grenoble 2025秋冬系列，呼應此系列「高山起源＋都市風格」定位，以高科技...

星宇迷注意！7-ELEVEN跨界聯名STARLUX 全機型限量杯塞一定要收藏

星宇粉絲注意！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度重量級企劃，自12月1...

500趴2025／統一超商好鄰居文教基金會集結青年返鄉力量 打造最暖永續展區

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」週末完美落幕，其中最具溫度的亮點，莫過於由統一超商好鄰居文教基金會打...

麥當勞「咖哩風味搖搖薯條」回歸！巧克力三角派首登台、app點數5折換

日本麥當勞超人氣甜點「巧克力三角派」近日傳出即將正式登台的消息，引起無數粉絲的熱烈討論。麥當勞也正式公佈，「巧克力三角派...

麥當勞搖搖薯條回歸 網友敲碗成功！日本爆紅「巧克力三角派」這天開賣

混搭早已成為台式飲食文化的一部分。在麥當勞，有人把薯條沾進冰炫風，吃出鹹甜交錯的驚喜；有人堅持鷄塊要混搭雙醬，創造專屬口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。