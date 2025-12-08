聽新聞
0:00 / 0:00
福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事
隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等明星產品，加上新銳插畫家Catherine操刀設計封面，推出多款自選年節禮盒，為新春贈禮帶來滿滿的人情味。
「福忠字號」致力保留眷村文化與村子的老味道，設計多款風味拌醬，還有特色拌麵、麻辣鴨血等多種產品，獲得許多消費者青睞。針對新年到來，本次也設計不同版本的「眷味時光禮盒」系列，其中「眷味雙醬禮盒」可選擇麻婆香辣醬、香菇肉燥醬、菇菇醬、蒜蓉辣椒醬等不同醬料搭配，每盒340～640元；「眷味醬麵禮盒」則是提供塔香鮮味、蒜香麻醬口味的眷村醬麵，搭配一罐自選醬料，每盒325～475元。此外，還有眷味麻辣禮盒、眷味醬香禮盒、眷味經典禮盒等不同選擇，每盒1,035元起。
福忠字號董事長林慧晶表示，今年很特別和「女兒的同學」Catherine共同完成福忠字號2026新年禮盒的企劃。她指出，Catherine是一位很有才華的插畫家，用自己Z世代的視野，詮釋了我們過去的團圓記憶，還有眷村生活裡那些人物的日常，把畫面畫得栩栩如生。林慧晶也指出「看到她，會有既熟悉又新鮮的感覺。從小一起長大的孩子，如今站在鏡頭前或工作現場，成了我的合作夥伴，那是一種細緻的世代連結。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言