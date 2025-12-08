福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事

隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等明星產品，加上新銳插畫家Catherine操刀設計封面，推出多款自選年節禮盒，為新春贈禮帶來滿滿的人情味。

「福忠字號」致力保留眷村文化與村子的老味道，設計多款風味拌醬，還有特色拌麵、麻辣鴨血等多種產品，獲得許多消費者青睞。針對新年到來，本次也設計不同版本的「眷味時光禮盒」系列，其中「眷味雙醬禮盒」可選擇麻婆香辣醬、香菇肉燥醬、菇菇醬、蒜蓉辣椒醬等不同醬料搭配，每盒340～640元；「眷味醬麵禮盒」則是提供塔香鮮味、蒜香麻醬口味的眷村醬麵，搭配一罐自選醬料，每盒325～475元。此外，還有眷味麻辣禮盒、眷味醬香禮盒、眷味經典禮盒等不同選擇，每盒1,035元起。