穿丹寧裝也能去滑雪？Moncler運用專為雪地而生的高科技牛仔布

迎接冬日的高山旅程，Moncler發布Grenoble 2025秋冬系列，呼應此系列「高山起源＋都市風格」定位，以高科技材質結合高級時尚設計，再次強調品牌深植阿爾卑斯山的戶外基因。

今年3月Moncler特別將法國谷雪維爾高山機場改造成歐洲最高海拔的時裝伸展台、正式揭開秋冬系列，此舉也象徵品牌起源於阿爾卑斯山的高山本源。本季聚焦在將牛仔布、麂皮、法蘭絨和華達呢等時尚面料，變成適合高山環境的高科技物料。從高科技丹寧滑雪套裝，到以羊毛皮、混色羊毛打造的雪後休閒造型，呈現兼具功能與美學的現代高山生活風格。

其中最受矚目的，運用日本牛仔布之鄉南小島研發，專為雪地設計、具備防風防水功能、高度透氣的「全新高科技牛仔布」。此布料結合傳統日本丹寧工藝與Moncler的科技技術，同時保留牛仔布的經典靛藍色、自然垂墜感與原生質地。除了為雪坡環境設計的牛仔布料大膽破格，同時也加入多個細節，包括防水拉鍊、透氣孔、反光條、滑雪證口袋、雪裙及可拉出的兜帽等細節，並以全密封接縫確保耐候性。質地保暖輕盈，並具有皮革腰帶、燈芯絨衣領等，融入時尚元素。

為滑雪及單板滑雪打造的經典羽絨外套則延續Grenoble擅長的高機能基因，強調體溫調節與極端氣候保護。柔軟燈芯絨、羊毛與絲絨細節搭配金屬與皮革飾邊，呈現休閒卻高雅的戶外風格。外套使用雙層GORE-TEX®帆布與機能布料，以科技絎縫工法強化防水、防風與透氣性能。