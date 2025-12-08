快訊

穿丹寧裝也能去滑雪？Moncler運用專為雪地而生的高科技牛仔布

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，本季將時尚面料，打造為適合高山環境的高科技物料。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，本季將時尚面料，打造為適合高山環境的高科技物料。圖／Moncler提供

迎接冬日的高山旅程，Moncler發布Grenoble 2025秋冬系列，呼應此系列「高山起源＋都市風格」定位，以高科技材質結合高級時尚設計，再次強調品牌深植阿爾卑斯山的戶外基因。

今年3月Moncler特別將法國谷雪維爾高山機場改造成歐洲最高海拔的時裝伸展台、正式揭開秋冬系列，此舉也象徵品牌起源於阿爾卑斯山的高山本源。本季聚焦在將牛仔布、麂皮、法蘭絨和華達呢等時尚面料，變成適合高山環境的高科技物料。從高科技丹寧滑雪套裝，到以羊毛皮、混色羊毛打造的雪後休閒造型，呈現兼具功能與美學的現代高山生活風格。

其中最受矚目的，運用日本牛仔布之鄉南小島研發，專為雪地設計、具備防風防水功能、高度透氣的「全新高科技牛仔布」。此布料結合傳統日本丹寧工藝與Moncler的科技技術，同時保留牛仔布的經典靛藍色、自然垂墜感與原生質地。除了為雪坡環境設計的牛仔布料大膽破格，同時也加入多個細節，包括防水拉鍊、透氣孔、反光條、滑雪證口袋、雪裙及可拉出的兜帽等細節，並以全密封接縫確保耐候性。質地保暖輕盈，並具有皮革腰帶、燈芯絨衣領等，融入時尚元素。

為滑雪及單板滑雪打造的經典羽絨外套則延續Grenoble擅長的高機能基因，強調體溫調節與極端氣候保護。柔軟燈芯絨、羊毛與絲絨細節搭配金屬與皮革飾邊，呈現休閒卻高雅的戶外風格。外套使用雙層GORE-TEX®帆布與機能布料，以科技絎縫工法強化防水、防風與透氣性能。

除了滑雪裝備外，本季也呈現精緻的「雪後休閒」穿搭。系列以粉白色麂皮、羊毛皮與尼龍打造多款經典外套；深褐混色羊毛與長毛染色羊毛皮交織出更奢華的層次。華達呢大衣以挺拔卻柔軟的混色羊毛製作，衣領與袖口飾以染色羊毛皮，突顯細膩工藝。來自愛爾蘭阿倫群島、費爾島等地的民族風手工嵌花針織圖案也被重新演繹，為系列增添溫度與手工魅力。

Moncler Grenoble 2025秋冬系列找來滑雪好手Lucas Pinheiro Braathen（左起）、兩屆冬奧會金牌得主兼打破單板滑雪紀錄的Chloe Kim、超模Amber Valletta、著名演員Vincent Cassel一起詮釋。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列找來滑雪好手Lucas Pinheiro Braathen（左起）、兩屆冬奧會金牌得主兼打破單板滑雪紀錄的Chloe Kim、超模Amber Valletta、著名演員Vincent Cassel一起詮釋。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，除了滑雪裝備外，本季也呈現精緻的「雪後休閒」穿搭。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，除了滑雪裝備外，本季也呈現精緻的「雪後休閒」穿搭。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，其中最受矚目的是運用日本牛仔布之鄉南小島研發，專為雪地設計、具備防風防水功能、高度透氣的「全新高科技牛仔布」。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2025秋冬系列，其中最受矚目的是運用日本牛仔布之鄉南小島研發，專為雪地設計、具備防風防水功能、高度透氣的「全新高科技牛仔布」。圖／Moncler提供

