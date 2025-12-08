快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇迷注意！7-ELEVEN跨界聯名STARLUX 全機型限量杯塞一定要收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
本檔聯名同步推出3款限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
本檔聯名同步推出3款限定周邊。圖／7-ELEVEN提供

星宇粉絲注意！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度重量級企劃，自12月10日起至12月30日，原價購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯加價9元，即可獲得限量「星宇航空飛機造型杯塞」1個，每袋隨機共4款。獨家集結星宇航空最具代表性的4架機型，其中全台首度亮相的A350-1000更是長程航線旗艦，配上全新碳纖維塗裝吸睛度爆棚，各款皆具收藏價值，星宇迷絕對不能錯過。

為打造從地表到雲端的極致品味，本檔聯名同步推出3款限定周邊，採點數免費兌換或集點加價方式入手，包含STARLUX陶瓷保溫杯、STARLUX飄帶鑰匙圈、STARLUX自動摺疊傘，外型精緻且具實用與收藏雙重吸引力，各款皆限量供應，換完為止。此外，活動期間集滿5點還可獲得星宇航空「台北-鳳凰城」經濟艙來回機票抽獎機會，讓「精品咖啡 × 精品航空」的儀式感有機會到達極致。

CITY CAFE也觀察到風味拿鐵系列近5年持續熱銷，年銷量成長超過3成。12月10日至12月23日同步推出CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯5折，其中深受好評的「CITY PRIMA精品香椰厚拿鐵」也於12月12日起限時3天祭出第2杯10元優惠，邀請民眾與好友共享冬季咖啡時光。

此外，以頂級精品咖啡館為理念打造的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」今年邁入7周年，品牌累計已拓展至21間門市，吸引近300萬人次體驗高品質精品咖啡風味。為感謝多年支持，自12月10日至2025年1月6日推出7周年生日感謝祭，首波祭出全品項飲品第2杯7折，更加碼免費幸福拉花體驗，以溫暖儀式陪伴消費者迎接歲末節慶。

STARLUX陶瓷保溫杯，150點免費兌換，或4點＋259元加價購。圖／7-ELEVEN提供
STARLUX陶瓷保溫杯，150點免費兌換，或4點＋259元加價購。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」7周年感謝祭開跑。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」7周年感謝祭開跑。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA × STARLUX A350-1000聯名起飛，一次解鎖星宇航空全機型限量杯塞。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA × STARLUX A350-1000聯名起飛，一次解鎖星宇航空全機型限量杯塞。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度最強話題企劃。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度最強話題企劃。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA獨家限定能把星宇航空最具代表性的4架機型一次收齊。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA獨家限定能把星宇航空最具代表性的4架機型一次收齊。圖／7-ELEVEN提供

咖啡館 星宇 鑰匙

延伸閱讀

每天喝3到4杯咖啡最有助延長壽命 研究：保護DNA延緩衰老

早上醒腦不一定要靠咖啡！專家推薦更有效的「晨間清醒法」

瑞幸月薪6萬徵才！網友嘆恐遭咖啡圈朋友嫌丟臉 Cheap傻眼：很多欸

咖啡喝錯會出事！醫曝3習慣恐讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門

相關新聞

福忠字號「眷味時光」年節禮盒登場 Z世代「眷村插畫封面」有故事

隨著一年即將劃下尾聲，以台灣眷村文化為主軸的「福忠字號」，今年集結高人氣的麻婆香辣醬、香蔥肉燥醬、鮮切辣椒王、眷村醬麵等...

穿丹寧裝也能去滑雪？Moncler運用專為雪地而生的高科技牛仔布

迎接冬日的高山旅程，Moncler發布Grenoble 2025秋冬系列，呼應此系列「高山起源＋都市風格」定位，以高科技...

星宇迷注意！7-ELEVEN跨界聯名STARLUX 全機型限量杯塞一定要收藏

星宇粉絲注意！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度重量級企劃，自12月1...

500趴2025／統一超商好鄰居文教基金會集結青年返鄉力量 打造最暖永續展區

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」週末完美落幕，其中最具溫度的亮點，莫過於由統一超商好鄰居文教基金會打...

麥當勞「咖哩風味搖搖薯條」回歸！巧克力三角派首登台、app點數5折換

日本麥當勞超人氣甜點「巧克力三角派」近日傳出即將正式登台的消息，引起無數粉絲的熱烈討論。麥當勞也正式公佈，「巧克力三角派...

麥當勞搖搖薯條回歸 網友敲碗成功！日本爆紅「巧克力三角派」這天開賣

混搭早已成為台式飲食文化的一部分。在麥當勞，有人把薯條沾進冰炫風，吃出鹹甜交錯的驚喜；有人堅持鷄塊要混搭雙醬，創造專屬口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。