星宇迷注意！7-ELEVEN跨界聯名STARLUX 全機型限量杯塞一定要收藏

星宇粉絲注意！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度重量級企劃，自12月10日起至12月30日，原價購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯加價9元，即可獲得限量「星宇航空飛機造型杯塞」1個，每袋隨機共4款。獨家集結星宇航空最具代表性的4架機型，其中全台首度亮相的A350-1000更是長程航線旗艦，配上全新碳纖維塗裝吸睛度爆棚，各款皆具收藏價值，星宇迷絕對不能錯過。

為打造從地表到雲端的極致品味，本檔聯名同步推出3款限定周邊，採點數免費兌換或集點加價方式入手，包含STARLUX陶瓷保溫杯、STARLUX飄帶鑰匙圈、STARLUX自動摺疊傘，外型精緻且具實用與收藏雙重吸引力，各款皆限量供應，換完為止。此外，活動期間集滿5點還可獲得星宇航空「台北-鳳凰城」經濟艙來回機票抽獎機會，讓「精品咖啡 × 精品航空」的儀式感有機會到達極致。

CITY CAFE也觀察到風味拿鐵系列近5年持續熱銷，年銷量成長超過3成。12月10日至12月23日同步推出CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯5折，其中深受好評的「CITY PRIMA精品香椰厚拿鐵」也於12月12日起限時3天祭出第2杯10元優惠，邀請民眾與好友共享冬季咖啡時光。