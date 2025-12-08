快訊

500趴2025／統一超商好鄰居文教基金會集結青年返鄉力量 打造最暖永續展區

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
由統一超商好鄰居文教基金會打造的「青年深根計畫」，今年以「嶼+人共鳴」為主題，集結8大品牌於500趴出攤。圖／統一超商提供
由統一超商好鄰居文教基金會打造的「青年深根計畫」，今年以「嶼+人共鳴」為主題，集結8大品牌於500趴出攤。圖／統一超商提供

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」週末完美落幕，其中最具溫度的亮點，莫過於由統一超商好鄰居文教基金會打造的「青年深根計畫」攤位。今年以「嶼+人共鳴」為主題，將返鄉青年把夢想落地、讓地方永續發光的真實故事帶到城市舞台，引來許多民眾駐足、拍照、試吃體驗。

「青年深根計畫」自2017年啟動以來，結合7-ELEVEN龐大的虛實通路資源，陪伴青年團隊返鄉深耕，迄今已支持22組團隊在地方落地生根。今年特別於500趴設置專屬攤位，集結「洄遊吧、禾乃川、木酢達人、小柒咖啡、三小市集、貓兒干村、乙木羊鮮羊奶、育誠蛋品」8大青年品牌，組成超強在地CP團。從漁村永續、客家醬香，到手作木酢、山村手沖咖啡與小農好物，邀請民眾一路吃、喝、拍、買，全方位感受在地文化與永續能量。人氣大明星「OPEN」也驚喜現身攤位與舞台演出，掀起一波搶拍潮。

現場除了互動體驗滿檔，統一超商好鄰居文教基金會也祭出多項加碼好康，鼓勵大家以行動支持返鄉青年。而無法到場的民眾也能透過7-ELEVEN i預購、iOPEN Mall、賣貨便下單支持青年在地好物，還能拿到限量好禮。500趴週末現場不只好拍好買，更看見青年返鄉的力量如何在城市中發光，讓這場潮流派對多了份暖度與意義。

8大青年品牌團隊輪番現身攤位，與現場民眾互動分享。圖／500輯攝影團隊
8大青年品牌團隊輪番現身攤位，與現場民眾互動分享。圖／500輯攝影團隊
人氣大明星「OPEN將」驚喜現身舞台活力演出。圖／統一超商提供
人氣大明星「OPEN將」驚喜現身舞台活力演出。圖／統一超商提供
現場集結8大青年品牌，邀請民眾一路吃、喝、拍、買，全方位感受在地文化與永續能量。圖／500輯攝影團隊
現場集結8大青年品牌，邀請民眾一路吃、喝、拍、買，全方位感受在地文化與永續能量。圖／500輯攝影團隊

