500趴2025／統一超商好鄰居文教基金會集結青年返鄉力量 打造最暖永續展區

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」週末完美落幕，其中最具溫度的亮點，莫過於由統一超商好鄰居文教基金會打造的「青年深根計畫」攤位。今年以「嶼+人共鳴」為主題，將返鄉青年把夢想落地、讓地方永續發光的真實故事帶到城市舞台，引來許多民眾駐足、拍照、試吃體驗。

「青年深根計畫」自2017年啟動以來，結合7-ELEVEN龐大的虛實通路資源，陪伴青年團隊返鄉深耕，迄今已支持22組團隊在地方落地生根。今年特別於500趴設置專屬攤位，集結「洄遊吧、禾乃川、木酢達人、小柒咖啡、三小市集、貓兒干村、乙木羊鮮羊奶、育誠蛋品」8大青年品牌，組成超強在地CP團。從漁村永續、客家醬香，到手作木酢、山村手沖咖啡與小農好物，邀請民眾一路吃、喝、拍、買，全方位感受在地文化與永續能量。人氣大明星「OPEN」也驚喜現身攤位與舞台演出，掀起一波搶拍潮。