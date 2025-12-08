麥當勞「咖哩風味搖搖薯條」回歸！巧克力三角派首登台、app點數5折換

日本麥當勞超人氣甜點「巧克力三角派」近日傳出即將正式登台的消息，引起無數粉絲的熱烈討論。麥當勞也正式公佈，「巧克力三角派」將於12月10日起至1月6日（或售完為止）首次限量登台，讓民眾不用出國，即可品嚐日本人氣美味。同時「咖哩風味搖搖薯條」也即將重新回歸，另外還有「咖哩辣味麥克鷄塊」、「咖哩風味漢堡系列」同步登場。

每年均創下超高人氣的日本「巧克力三角派」，今年呼應粉絲的期盼正式登台。「巧克力三角派」選用香酥鬆軟的千層可可派皮，搭配滑順濃郁的巧克力內餡，帶來溫潤而濃厚的味覺享受，完美呈現日本道地美味，單點50元，限於12月10日至2026年1月6日（或售完為止）首度登場。

麥當勞本次也以大人小孩都喜歡的「咖哩」為主題，自12月10日起至2026年1月27日（或售完為止）推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」，將招牌的麥克鷄塊佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調味，外層再裹上印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，堆疊出濃厚辛香與豐富香氣。「6塊咖哩辣味鷄塊」售價68元，經典套餐133元。「10塊咖哩辣味麥克鷄塊」單點109元，經典套餐174元。為襯托咖哩辣味鷄塊的風味，麥當勞還同步推出全新「煙燻起司風味醬」，透過香料融合起司鹹香與煙燻香氣，更添整體風味。

麥當勞並以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列。「咖哩辣鷄腿堡」選用整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩，醇厚香氣與甘甜風味交織，展現層次豐富的風味，單點78元，經典套餐143元。「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」則以多汁牛肉搭配同款日式咖哩醬，單點各為132元、92元，搭配經典套餐各為197元、157元。

自12月10日起至2026年1月6日（或售完為止），麥當勞「咖哩風味」的搖搖薯條再度回歸市場。以多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，為薯條增添多層次又濃厚的風味，單點69元，亦可搭配套餐方案升級。同時觀察到顧客喜愛自由搭配的吃法，麥當勞也邀請舞蹈天團「Avantgardey」擔任新品代言人，以手勢舞蹈詮釋多元吃法，鼓勵顧客親手打造專屬組合。