快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞搖搖薯條回歸 網友敲碗成功！日本爆紅「巧克力三角派」這天開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日本麥當勞超人氣甜點、連續熱賣多年，造成社群話題討論不斷的「巧克力三角派」，12月10日起至1月6日（或售完為止）首次限量登台。麥當勞/提供
日本麥當勞超人氣甜點、連續熱賣多年，造成社群話題討論不斷的「巧克力三角派」，12月10日起至1月6日（或售完為止）首次限量登台。麥當勞/提供

混搭早已成為台式飲食文化的一部分。在麥當勞，有人把薯條沾進冰炫風，吃出鹹甜交錯的驚喜；有人堅持鷄塊要混搭雙醬，創造專屬口味。洞察這股熱愛混搭的風潮，麥當勞推出全新「搖沾新美味」概念，集結搖搖薯條與麥克鷄塊「Dipping fun」的雙重魅力，以創意混搭開啟食物更多可能性，為經典注入新趣味。此次更將大家記憶中熟悉的家常味「咖哩」融入餐點，變化出截然不同的風味與驚喜。

自12月10日至2026年1月27日（或售完為止）推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」、「煙燻起司風味醬」，咖哩辣味麥克鷄塊以印度香料咖哩為基底，結合起司的滑順鹹香，展現辛香與奶香絕妙平衡。

睽違多年再度登場的咖哩風味「搖搖薯條」，則是薯條愛好者不容錯過的美味，一搖香氣四溢，限期販售至2026年1月6日（或售完為止）。同時，以刀群舞與充滿辨識度的造型風格，風靡全球的舞蹈天團Avantgardey更跨界擔任新品代言人，將以搖沾手勢作為特色，獨家編舞演繹「搖沾樂趣」，帶來視覺與味覺的雙重驚喜。

麥當勞也將咖哩風味入堡，推出全新「咖哩辣鷄腿堡」、「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」，以日式咖哩的溫潤香甜，打造冬季限定全新選擇。

除了咖哩的辛香暖意，麥當勞再為冬季增添一抹甜蜜氣息！日本麥當勞超人氣甜點、連續熱賣多年，造成社群話題討論不斷的「巧克力三角派」，12月10日起至1月6日（或售完為止）首次限量登台。顧客不用出國，即可品嚐日本人氣美味。外酥內軟的千層可可派皮，結合濃郁且甜度恰到好處的巧克力流心內餡，絕對是冬季限定中最具代表性的甜蜜首選。

迎接麥當勞APP上線滿兩週年，12月17日起至2026年1月6日連續三週推出週年優惠活動，週週優惠大放送，共可省1,500元起；點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還有週週加碼主題遊戲，不僅天天可玩，中獎率還百分之百，從耶誕節歡慶到新年。

首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場；第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，自12月24日起至12月30日接力；第三波「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲，自12月31日起至2026年1月6日壓軸亮相。天天玩主題遊戲領限時優惠外，還能透過APP點數兌換超值餐點。多重回饋同步登場，為年末佳節增添驚喜與美味。

麥當勞 日本 巧克力

延伸閱讀

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台！開賣日倒數曝光

板橋人氣咖哩店！古早味鹹酥雞咖哩、轟炸雞腿必點 內用免費加飯、加醬

相關新聞

麥當勞「咖哩風味搖搖薯條」回歸！巧克力三角派首登台、app點數5折換

日本麥當勞超人氣甜點「巧克力三角派」近日傳出即將正式登台的消息，引起無數粉絲的熱烈討論。麥當勞也正式公佈，「巧克力三角派...

麥當勞搖搖薯條回歸 網友敲碗成功！日本爆紅「巧克力三角派」這天開賣

混搭早已成為台式飲食文化的一部分。在麥當勞，有人把薯條沾進冰炫風，吃出鹹甜交錯的驚喜；有人堅持鷄塊要混搭雙醬，創造專屬口...

全智賢、孔劉站邊邊！讓位給LISA、j-hope、Felix 站台LV首爾展覽開幕

路易威登（Louis Vuitton ）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出...

500趴2025／連3日盛事吸12萬民眾到場！人氣美食秒殺完售、粉絲嗨翻

質感潮流媒體《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴 2025」，在12月7日迎來活動最後一天，為期三日的盛事...

張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards...

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

看準熱呼呼的冬季火鍋商機，全聯、愛買量煩、家樂福同步推出火鍋季與限定新品，從名店湯底、優惠組合到人氣聯名，一站備齊暖心又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。