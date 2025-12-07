全智賢、孔劉站邊邊！讓位給LISA、j-hope、Felix 站台LV首爾展覽開幕

路易威登（Louis Vuitton ）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全新大型展覽「Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站」，並於日前開幕活動，包括品牌大使及摯友LISA、j-hope、Felix、全智賢、孔劉、申敏兒、Hoyeon 鄭好娟和元志安都特別出席，星光雲集。

「Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站」延續近年在上海、曼谷展出的沉浸式展覽，以六層樓的空間，集精品店、文化體驗和美食盛宴於一，完整呈現旅行、工藝、設計與文化的多重面向。展覽部分橫跨三層樓空間，共展出逾200件作品，由OMA事務所重松象平打造，首爾站的展出從展品、空間設計到限定商品，均特別融入韓國文化元素，例如展覽入口以韓紙構成的巨型Monogram行李箱立柱，象徵首爾獨有的歷史與質地；精品店空間更取材韓國傳統七彩色Saekdong。