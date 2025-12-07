500趴2025／連3日盛事吸12萬民眾到場！人氣美食秒殺完售、粉絲嗨翻

質感潮流媒體《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴 2025」，在12月7日迎來活動最後一天，為期三日的盛事共計吸引12萬人入場，最終在「告五人」的歌聲中劃下完美句點。

為期三日的「500趴 2025」，共計吸引12萬人到場。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴」今年以「Back to the Future——做最好的決定」為主題，於台北101水舞廣場打造史上最豪華陣容。現場更特別打造「500輯封面展」專區，回顧5年以來的經典封面，讓讀者重新感受《500輯》以圖像說故事的感動，不少民眾紛紛在牆面拍照打卡，甚至在互動區創作自己專屬的手繪封面。

「500趴2025」指定手機品牌「vivo」特別於現場設立品牌展示攤位，展出「vivo X300 Pro」手機，並安排任務挑戰，吸引許多民眾積極參與。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

活動現場的眾多限定美食中，超人氣的「夢幻組合」由連續3年蟬聯500盤冠軍的「晶華軒」、500盤常勝軍「NOBUO」與「金蓬萊遵古台菜餐廳」共同搭配，為民眾呈現「帝皇蝦西施泡飯」、「李氏咖哩飯」、「蓬萊排骨酥」等明星餐點，吸引許多民眾在開店前提早排隊等候。晶華酒店表示，今年共計準備500份的帝皇蝦西施泡飯，另外還有600份的李氏咖哩飯、500份的蓬萊排骨酥依時段販售，通通都在下午15:30左右被搶購一空。

台中名店「飛花落院」今年北上為500趴打造「龍蝦關東煮」與「龍膽石斑關東煮」，標榜以石斑魚骨慢火熬煮湯底，搭配龍蝦、龍膽石斑肉片以及多種豐富食材，帶來鮮明豐富的大海滋味，合計1,000份在7日下午就全部銷售完畢。飛花落院創辦人魏幸怡表示，今年特別由店內菜色為靈感製成特色關東煮，希望能為民眾在冬日帶來溫暖的感受。

台北君悅酒店今年一口氣在現場推出「芹香鱈魚水餃、酸菜湯」、「新加坡特色海陸叻沙湯麵」等不同類型的美味，同樣吸引長長的排隊人龍。業者透露，活動最後一日的銷售成績優異，多款餐點單日就售出超過100、200份以上，吃得到多種甜點的「華麗珠寶九宮格」與「金枕頭－咖哩雞麵包」、「熱巧克力」更都提早完售，人氣表現不俗。

獲得許多500盤評審青睞的「饗宴鐵板燒」今年共計準備2,000份「黃金花膠雞湯麵」到場，前兩日就已經一碗難求，最後單日也是售出600份，成功提早完售。業者透露，此次從宜蘭到台北前來參加活動，在現場感受到民眾的熱情，更有老顧客專程從台中前來購買，非常感謝「500趴」能夠帶來如此精彩的活動。

不僅如此，「新口味食品行」為三天的活動準備共計4,000顆蛋黃酥，在中午剛過就全部售完。其他如「糯夫米糕」在開店1小時就高掛「完售」立牌；「阿角紅燒肉 劉美麗」在3天累積售出近500斤的紅燒肉；強強聯手的「土然×Quelques Pâtisseries某某甜點 聯名霜淇淋」限量600支全部售完。在晴朗的天氣與精彩的舞台表演之下，包括「臺虎精釀」、「酉鬼啤酒」、「世蒔梅酒」、「在島之後」等店家，也都不斷傳出銷售佳績，為現場增添微醺浪漫。

迎來活動最後一天，500趴舞台特別規劃「PALLAS帕拉斯」、「宇宙人」、「Tizzy Bac」、「麋先生 MIXER」、「告五人」等實力派團體輪番登台表演，現場粉絲尖叫聲不絕。同時包括富邦美術館館長翁美慧、王偉忠夫人林慧晶、設計師方序中、策展人王耀邦、Bito創辦人劉耕名、策展人黃偉倫、建築師郭旭原、黃惠美夫婦、建築學者龔書章、知名經紀人陳鎮川、策展人林昆穎、和鼎創投副董事長劉奕成、設計師羅申駿、電影導演阮鳳儀等各方知名人士，還有韓良憶、徐天麟等美食家，以及陳泰榮、簡捷明、黃以倫、古俊基、萩本郡大等海內外名廚，也都親臨500趴現場，共同享受美食、音樂與質感生活派對。

作為「500趴2025」指定手機品牌，「vivo」特別於現場設立品牌展示攤位，展出「vivo X300 Pro」手機，並安排任務挑戰，吸引許多民眾積極參與。本次「500趴2025」現場官方照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝，不論是拍攝限定美食、活動人潮與舞台表演，均展現影像王者的超強實力，也透過細緻美麗的照片，陪伴所有觀眾共同度過精彩的活動。

強強聯手的「土然×Quelques Pâtisseries某某甜點 聯名霜淇淋」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「糯夫米糕」提供招牌的「麻油豬軟骨米糕」，開店即秒殺。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北君悅酒店推出「芹香鱈魚水餃、酸菜湯」、「新加坡特色海陸叻沙湯麵」等特色美味。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「饗宴鐵板燒」準備2,000份「黃金花膠雞湯麵」，全部銷售一空。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 為期三日的「500趴 2025」，共計吸引12萬人到場。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「新口味食品行」準備共計4,000顆蛋黃酥，提前全部完售。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝