聽新聞
0:00 / 0:00
張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」
手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards」（亞洲明星盛典）首度移師台灣舉辦，昨天在高雄世運主場館舉行，其中，主持人之一的IVE成員張員瑛被鏡頭捕捉到開心喝手搖的畫面、相當可愛，國內外粉絲也好奇她到底喝了什麼那麼喜歡。
答案揭曉，手搖飲品牌「老賴茶棧」今天證實張員瑛喝的正是他們家，在社群寫下「張員瑛公主喝的是！冬瓜檸檬全糖多冰！」。
粉絲也驚訝，「張員瑛居然會喝全糖！」、「難怪6小時那麼有精神，全糖太亢奮了吧」、「看她喝就覺得好好喝」，但店家也說明此款冬瓜檸檬並不能調整甜度。
而張員瑛開心喝飲料的畫面也成功帶貨，不少粉絲已紛紛前往指定購買「張員瑛同款口味」，並表示要馬上喝起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言