張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards」（亞洲明星盛典）首度移師台灣舉辦，昨天在高雄世運主場館舉行，其中，主持人之一的IVE成員張員瑛被鏡頭捕捉到開心喝手搖的畫面、相當可愛，國內外粉絲也好奇她到底喝了什麼那麼喜歡。

答案揭曉，手搖飲品牌「老賴茶棧」今天證實張員瑛喝的正是他們家，在社群寫下「張員瑛公主喝的是！冬瓜檸檬全糖多冰！」。

粉絲也驚訝，「張員瑛居然會喝全糖！」、「難怪6小時那麼有精神，全糖太亢奮了吧」、「看她喝就覺得好好喝」，但店家也說明此款冬瓜檸檬並不能調整甜度。