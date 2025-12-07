快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

聽新聞
0:00 / 0:00

張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
張員瑛主持「2025 Asia Artist Awards」被捕捉到開心喝手搖的畫面。圖／摘自Threads
張員瑛主持「2025 Asia Artist Awards」被捕捉到開心喝手搖的畫面。圖／摘自Threads

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards」（亞洲明星盛典）首度移師台灣舉辦，昨天在高雄世運主場館舉行，其中，主持人之一的IVE成員張員瑛被鏡頭捕捉到開心喝手搖的畫面、相當可愛，國內外粉絲也好奇她到底喝了什麼那麼喜歡。

答案揭曉，手搖飲品牌「老賴茶棧」今天證實張員瑛喝的正是他們家，在社群寫下「張員瑛公主喝的是！冬瓜檸檬全糖多冰！」。

粉絲也驚訝，「張員瑛居然會喝全糖！」、「難怪6小時那麼有精神，全糖太亢奮了吧」、「看她喝就覺得好好喝」，但店家也說明此款冬瓜檸檬並不能調整甜度。

而張員瑛開心喝飲料的畫面也成功帶貨，不少粉絲已紛紛前往指定購買「張員瑛同款口味」，並表示要馬上喝起來。

「老賴茶棧」揭曉張員瑛喝的手搖口味是「冬瓜檸檬」。圖／摘自IG：老賴茶棧
「老賴茶棧」揭曉張員瑛喝的手搖口味是「冬瓜檸檬」。圖／摘自IG：老賴茶棧

粉絲 手搖飲 品牌

延伸閱讀

台灣手搖飲深耕美國14年 鄭凱隆靠AI加碼新品牌

「前女友 vs 現女友」同框！朴寶劍與IU、金裕貞輪番領獎笑翻粉絲

AAA／李俊昊、張員瑛像新人進場！佐藤健慘遭放生「台上尷尬一幕」超傻眼

整理包／AAA頒獎典禮、ACON高雄世運登場！明星陣容、直播平台、交通資訊看這裡

相關新聞

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

看準熱呼呼的冬季火鍋商機，全聯、愛買量煩、家樂福同步推出火鍋季與限定新品，從名店湯底、優惠組合到人氣聯名，一站備齊暖心又...

張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲狂衝要買「同款冬瓜檸檬」

手搖飲可說是台灣代表美食之一，國外藝人來台幾乎都有常喝、愛喝的手搖品牌。「2025 Asia Artist Awards...

500趴2025／人龍沒停過！糯夫米糕1小時完售、租界炭火蝦飯熱銷200碗

為期3天的全台最強質感潮流派對「500趴」在今日（12月7日）迎來活動最後一天，甫一開賣就迎來大批粉絲前來現場，享受現場...

最想收到的耶誕禮物！愛馬仕不同價位帶的經典這樣挑

迎接即將到來的送歲末送禮佳節，愛馬仕（Hermès）精選多樣類型的當季新作，作為不同需求的贈禮選擇。美妝香氛是首次入門愛...

甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台！開賣日倒數曝光

甜點控們再等等！麥當勞於日本所推出的冬季限定產品「巧克力三角派」，近日傳出即將正式登台，引起網友們的熱烈討論。對於廣大粉...

foodpanda前進耶誕城限時發胖胖達手燈 Uber Eats耶誕派對美食買1送1

歲末年終聚餐需求大增，耶誕節與跨年出遊也推升外送與叫車需求，平台紛紛推出一系列節慶優惠，從美食外送、耶誕活動、會員回饋到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。