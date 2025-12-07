全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

看準熱呼呼的冬季火鍋商機，全聯、愛買量煩、家樂福同步推出火鍋季與限定新品，從名店湯底、優惠組合到人氣聯名，一站備齊暖心又暖胃的開鍋選擇。

全聯火鍋祭打造全台最大火鍋名店城，集結超過100款名家湯底，即日起至12月18日於全聯、大全聯購買指定常溫湯底可享同系列第2件5折起。週末還有加碼優惠，即日起至2026年1月4日連續5週週末，全店常溫火鍋湯底任3件贈500福利點。超過30個品牌齊聚，包括石二鍋、太和殿、小蒙牛、馬辣、老四川、青花驕，以及日本人氣拉麵品牌花月嵐、銀座篝，粥品名店十二月、台式創意火鍋狂一鍋，還有海峽會x許氏洋行跨界聯名，帶來最完整的冬季湯底選擇。

全聯小時達即日起至12月14日平日單筆滿699元輸入折扣碼「今晚開鍋」現折60元；週末滿1,288元輸入「鍋的更好」享8.8折。活動期間登錄最愛湯底再送30元折價券。

另外，美味堂與國民主廚詹姆士再度合作，推出3款冬季限定鍋物，包括粉絲敲碗的胡椒豬肚雞煲，融合白胡椒辛香與乳白大骨湯，特價189元；升級回歸的東北酸菜白肉鍋，醍醐酸香、湯頭鮮甜，特價179元；老重慶酸菜雞以祖傳酸菜與青花椒打造酸麻風味，特價149元。3款皆由詹姆士親監製，讓日常也能輕鬆吃到名店級好味道。

愛買量販因應火鍋季推出百款冷凍、常溫火鍋湯底，即日起至12月9日多款熱銷湯底限時優惠。青花驕火鍋湯底每包186元；這一小鍋菇菇和風鍋、溫養藥膳鍋等任選2包358元，平均179元。小家庭喜愛的石二鍋蒜香胡椒鍋湯底150元，寧記麻辣鍋湯底169元，滿足不同口味喜好需求。

火鍋必備食材也同步備妥，冬季蔬菜如雪翠高麗菜每顆59元、白蘿蔔每條33元，有機鴻喜菇與美白菇150克大包裝任3包85元，營養又方便。海鮮提供高CP值選擇，包括冷凍南美大白蝦299元、台灣大透抽259元、特大圓干貝289元，無論海鮮鍋或搭配其他湯底都能增添鮮甜。肉品方面，豬梅花冷凍火鍋片239元、油花均勻；美國冷藏牛雪花火鍋片每克98元，輕鬆一站買齊所有食材。