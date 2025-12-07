快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

500趴2025／人龍沒停過！糯夫米糕1小時完售、租界炭火蝦飯熱銷200碗

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開賣約1小時，糯夫米糕宣佈全部銷售一空。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
為期3天的全台最強質感潮流派對「500趴」在今日（12月7日）迎來活動最後一天，甫一開賣就迎來大批粉絲前來現場，享受現場的美食佳餚與現場音樂演出。其中「糯夫米糕」開賣短短一小時就全部銷售一空，專程北上設攤的「台中 租界炭火蝦飯」排隊人潮不斷，午餐時段就賣出近200份，顯現超強人氣。

來自台南的「糯夫米糕」，今年於500趴現場提供招牌的「麻油豬軟骨米糕」，米糕軟糯甘甜並帶有麻油香氣，同時搭配溏心蛋與黃金泡菜，更添整體豐富度。為了現場的粉絲，糯夫米糕特別針對3日活動加倍準備共計400份，但仍供不應求，12月7日上午11:30開賣，僅約1小時就掛出「完售」牌子。

另外來自台中的「租界炭火蝦飯」針對500趴打造「蝦皇蝦多多飯」，吃得到蝦膏醬、炭火白蝦與牛奶滑蛋，同樣獲得許多民眾喜愛。業者透露，最後一日特別準備500份，甫過中午餐期就已經售出約200份。對於喜愛炭火蝦飯的民眾，也可把握機會前來500趴現場。

《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大回歸，以「Back to the Future——做最好的決定」為主題，自12月5日至12月7日連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。會場集結多間獲得「500盤」、「500碗」、「500甜」，以及極具人氣指標的餐飲名店出攤，同時在12月7日也規劃「PALLAS帕拉斯」、「宇宙人」、「Tizzy Bac」、「麋先生 MIXER」、「告五人」等精彩的舞台表演，活動預計將於18:00劃下句點。

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

「租界炭火蝦飯」排隊人潮不停歇。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台中的「租界炭火蝦飯」針對500趴打造「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
糯夫米糕還沒開賣前，門口就已經聚集排隊人龍。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
500趴2025／500盤美食出攤、名人齊聚吸6.5萬人朝聖 明天最後一天

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

全城哀傷…香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台！開賣日倒數曝光

甜點控們再等等！麥當勞於日本所推出的冬季限定產品「巧克力三角派」，近日傳出即將正式登台，引起網友們的熱烈討論。對於廣大粉...

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

看準熱呼呼的冬季火鍋商機，全聯、愛買量煩、家樂福同步推出火鍋季與限定新品，從名店湯底、優惠組合到人氣聯名，一站備齊暖心又...

500趴2025／人龍沒停過！糯夫米糕1小時完售、租界炭火蝦飯熱銷200碗

為期3天的全台最強質感潮流派對「500趴」在今日（12月7日）迎來活動最後一天，甫一開賣就迎來大批粉絲前來現場，享受現場...

最想收到的耶誕禮物！愛馬仕不同價位帶的經典這樣挑

迎接即將到來的送歲末送禮佳節，愛馬仕（Hermès）精選多樣類型的當季新作，作為不同需求的贈禮選擇。美妝香氛是首次入門愛...

foodpanda前進耶誕城限時發胖胖達手燈 Uber Eats耶誕派對美食買1送1

歲末年終聚餐需求大增，耶誕節與跨年出遊也推升外送與叫車需求，平台紛紛推出一系列節慶優惠，從美食外送、耶誕活動、會員回饋到...

500趴2025／日立家電3大互動裝置亮相 「冰箱拍貼機」鎖鮮回憶超吸睛

走進500趴2025熱鬧的活動現場，日立家電展區無疑是全場人氣焦點之一。品牌這次以「有藝思的生活」為核心，將有點生硬的家...

