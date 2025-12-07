500趴2025／人龍沒停過！糯夫米糕1小時完售、租界炭火蝦飯熱銷200碗

為期3天的全台最強質感潮流派對「500趴」在今日（12月7日）迎來活動最後一天，甫一開賣就迎來大批粉絲前來現場，享受現場的美食佳餚與現場音樂演出。其中「糯夫米糕」開賣短短一小時就全部銷售一空，專程北上設攤的「台中 租界炭火蝦飯」排隊人潮不斷，午餐時段就賣出近200份，顯現超強人氣。

來自台南的「糯夫米糕」，今年於500趴現場提供招牌的「麻油豬軟骨米糕」，米糕軟糯甘甜並帶有麻油香氣，同時搭配溏心蛋與黃金泡菜，更添整體豐富度。為了現場的粉絲，糯夫米糕特別針對3日活動加倍準備共計400份，但仍供不應求，12月7日上午11:30開賣，僅約1小時就掛出「完售」牌子。

另外來自台中的「租界炭火蝦飯」針對500趴打造「蝦皇蝦多多飯」，吃得到蝦膏醬、炭火白蝦與牛奶滑蛋，同樣獲得許多民眾喜愛。業者透露，最後一日特別準備500份，甫過中午餐期就已經售出約200份。對於喜愛炭火蝦飯的民眾，也可把握機會前來500趴現場。

《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大回歸，以「Back to the Future——做最好的決定」為主題，自12月5日至12月7日連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。會場集結多間獲得「500盤」、「500碗」、「500甜」，以及極具人氣指標的餐飲名店出攤，同時在12月7日也規劃「PALLAS帕拉斯」、「宇宙人」、「Tizzy Bac」、「麋先生 MIXER」、「告五人」等精彩的舞台表演，活動預計將於18:00劃下句點。

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO