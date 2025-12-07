最想收到的耶誕禮物！愛馬仕不同價位帶的經典這樣挑
迎接即將到來的送歲末送禮佳節，愛馬仕（Hermès）精選多樣類型的當季新作，作為不同需求的贈禮選擇。美妝香氛是首次入門愛馬仕的首選。Rocabar 愛馬仕絲柔粉妝煥顏蜜粉餅推出駿馬限量版，經典圖案Rocabar致敬賽馬專用傳統藍紅條紋馬披毯，愛馬仕以揉合五種色調並以粉末細工鑲嵌工藝重新演繹，讓蜜粉餅化身為獨一無二的收藏；今年全新推出的女香Barénia，以花果與橡木詮釋品牌經典皮革香氣，馥郁淡香精提供從30到100毫升不同容量選擇。
除了愛馬仕經典的皮革材質小皮件，用途廣泛、男女皆宜的絲巾也是送禮首選。Camails à Carreaux是一款經典90公分尺寸的方巾，藝術家Antonio Carrau以奔放的畫面呈現愛馬仕珍藏館的馬頭罩、馬肚帶和馬鞍墊；由長期合作的藝術家野村大輔（Daiske Nomura）所構思的「24 Brides et Chaînes」喀什米爾與真絲方巾以馬龍頭、鏈條與皮帶交織出絢麗錯綜的迷宮圖騰，勾勒出總店門牌數字24。
預算較寬裕的送禮選擇，除了以標誌符碼為靈感的珠寶，以及體現愛馬仕獨特時間哲學的腕表，今年亦有造型俐落的耳機，結合110分貝Hi-Fi動聽音質，機身裝飾標誌性H字母、馬鐙、與源自Kelly包款的表面細節，採用柔韌舒適的母牛皮製作，並提供多樣色選。備受喜愛的遊戲用品今年則首度推出Chance骰子遊戲，盒中包含五顆以黃楊木製成的骰子，點數則以烏木材質的細木鑲嵌工藝打造；盒體外側裝飾亮面Chamkila山羊皮，與盒內柔和的小羊皮形成對比，隨附有毛氈托盤及一本記分冊。
