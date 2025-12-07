甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台！開賣日倒數曝光

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本麥當勞期間限定的「巧克力三角派」，即將登台開賣。圖／擷取自日本麥當勞官網
日本麥當勞期間限定的「巧克力三角派」，即將登台開賣。圖／擷取自日本麥當勞官網

甜點控們再等等！麥當勞日本所推出的冬季限定產品「巧克力三角派」，近日傳出即將正式登台，引起網友們的熱烈討論。對於廣大粉絲的期待，麥當勞也表示，預定將在12月8日公布產品相關資訊，12月10日正式上市。

日本麥當勞冬季限定的「巧克力三角派」，外層酥皮採黑色三角形設計，內餡為濃郁的苦甜巧克力奶油餡，不僅在日本當地獲得許多消費者喜愛，許多台灣民眾赴日旅遊時，也會將其列入口袋名單之中，售價為日幣170元。

實際求證業者，麥當勞表示，預定將在12月8日公布產品相關資訊，12月10日正式上市，敬請期待。除了即將登場的三角巧克力派之外，麥當勞於11月中旬，也重新於12間指定門市再度供應「麥當勞奶昔」，共有「香草」、「草莓」兩款口味，同樣也成為許多人爭相排隊購買的香甜記憶。

麥當勞 巧克力 日本

