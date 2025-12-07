foodpanda前進耶誕城限時發胖胖達手燈 Uber Eats耶誕派對美食買1送1

歲末年終聚餐需求大增，耶誕節與跨年出遊也推升外送與叫車需求，平台紛紛推出一系列節慶優惠，從美食外送、耶誕活動、會員回饋到乘車折扣全都大放送。

foodpanda今年以「粉色耶誕」為主軸，由胖胖達領軍，在新北歡樂耶誕城與台中審計新村打造兩大沉浸式節慶場景。這也是foodpanda首次進駐新北耶誕城設置大型打卡裝置，胖胖達化身耶誕麋鹿與民眾一同迎接亮燈時刻。

新北耶誕城將於12月13日與12月14日巨星耶誕演唱會期間發放胖胖達限量手燈，並於現場加碼提供pandapro年費半價折價券。台中審計新村則打造「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」，以4米高粉色耶誕樹、薑餅屋彩繪牆與燈串長廊營造夢幻耶誕場景。12月20日、12月21日、12月24日與12月25日現場將飄起雪花，增添冬季氣息。現場輸入折價碼「HOHOHO」購買或續訂pandapro年費方案即可享5折優惠，並獲得價值1,500元的限量耶誕禮包，包含耶誕老杯杯、拍照凸面神鏡、愛喜C維生素C口嚼錠及foodpanda周邊等，數量有限、送完為止。

foodpanda亦在12月持續推出外送折扣，美食外送「天天65折」、生鮮雜貨「平日享七九」持續開跑；即日起至12月15日，訂購星巴克指定飲品如太妃核果風味那堤、特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤與可可瑪奇朵可享第2杯半價。此外，為寵物家庭同享節慶優惠，指定用戶於寵物公園、東森寵物與貓狗大棧消費滿799元即可享7.9折，最高折抵200元。

Uber Eats本月迎接在台9周年，推出一系列會員回饋與抽獎活動，自即日起至12月28日祭出Uber One會員專屬優惠、全用戶互動遊戲與訂單抽獎，獎項包含iPhone17 Pro、日本雙人來回機票及住宿券等。用戶可於9週年活動網站參加「點9秒賺優惠」遊戲取得優惠序號，輸入「9小聲點」即可登錄抽獎。每完成9筆訂單即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Uber One會員180天免費試用、日本鳥取縣雙人機票、虹夕諾雅谷關住宿兌換券與iPhone17 Pro等。Uber One會員完成指定任務更可額外參加「Uber One陪你吃飯365天」抽獎，有機會獲得天天早餐優惠。

平台也推出總價值破千萬元的「9週年感謝有你」專屬回饋，部分用戶將獲得9次外送訂單滿額折抵999元的優惠，並可免費領取限量週年周邊，如「Uber Eats 9歲生日超低調公仔組」與「迷你外送袋」。App專區「Uber Eats潮有市」亦集結肯德基、必勝客、清心福全、達美樂等品牌提供買1送1優惠，優市、全聯、大全聯與家樂福則推出「週週爆殺品9元起」活動。即日起至12月16日，再睡5分鐘、UG TEA、Sukiya、HAMA-SUSHI、達美樂、珍煮丹、胖老爹與21Plus等均享買1送1，麥當勞至月底也提供6塊鷄塊買1送1。

叫車方面，Uber App推出Uber One會員限定乘車優惠。輸入「會員領一萬」最高可獲得10,000元乘車金；輸入「低調奢華」、「低調電車」、「低調空間」則可享9趟9折（單趟最高折抵100元），適用於尊榮優步、純電舒適優步、六人座優步與加大六人座優步，數量有限、用完為止。