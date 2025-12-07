500趴2025／日立家電3大互動裝置亮相 「冰箱拍貼機」鎖鮮回憶超吸睛

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全台首座「冰箱拍貼機」，將日立冰箱獨特真空冰溫室的「鎖鮮」概念，巧妙轉化為「鎖住生活美好」的創意體驗。圖／500輯攝影團隊
全台首座「冰箱拍貼機」，將日立冰箱獨特真空冰溫室的「鎖鮮」概念，巧妙轉化為「鎖住生活美好」的創意體驗。圖／500輯攝影團隊

走進500趴2025熱鬧的活動現場，日立家電展區無疑是全場人氣焦點之一。品牌這次以「有藝思的生活」為核心，將有點生硬的家電科技轉化為3大充滿巧思的互動裝置，成功吸引不分男女老少，甚至外國遊客也駐足體驗，攤位現場人潮不斷、互動超熱絡。

日立家電以「3個裝置 × 3種日常靈感」為攤位概念主軸，其中最吸引民眾目光的，就是全台首座「冰箱拍貼機」，將日立冰箱獨特真空冰溫室的「鎖鮮」概念，巧妙轉化為「鎖住生活美好」的創意體驗。拍貼機彷彿是微型舞台，在層架與燈光間與食材造型道具互動，拍出一張張獨特俏皮的「鎖鮮拍貼」。

一旁吸塵器體驗區則讓大家透過吸力小測試與操作挑戰，感受輕量吸塵器的便利與靈活；另一側的「風速抓抓樂」利用洗衣機風熨斗2.0的高速氣流，打造遊戲感十足的體驗。完成3道關卡闖關後人手一杯奶油爆米花，更讓展區空氣中瀰漫著一股甜蜜香氣。

為了讓「有藝思的生活」能在活動結束後依然延續，日立也於500趴中同步公開專屬「Hitachi生活有藝思」品牌歌單（https://www.kkbox.com/tw/tc/playlist/L_YljqFoZyv3LqQeev），讓這份質感生活能隨著音樂延續到每位民眾的家中，陪伴民眾在日常中保持靈感與好心情，完美詮釋了科技與生活品味的結合。歌單中還藏有日立家電特別準備的驚喜留言，等待大家來發掘！

吸塵器體驗區讓民眾透過吸力小測試與操作挑戰，感受輕量吸塵器的便利與靈活。圖／500輯攝影團隊
吸塵器體驗區讓民眾透過吸力小測試與操作挑戰，感受輕量吸塵器的便利與靈活。圖／500輯攝影團隊
日立家電以「3個裝置 × 3種日常靈感」為攤位概念主軸，熱鬧現身500趴2025現場。圖／500輯攝影團隊
日立家電以「3個裝置 × 3種日常靈感」為攤位概念主軸，熱鬧現身500趴2025現場。圖／500輯攝影團隊
全台首座「冰箱拍貼機」，以食材造型元素增加趣味性，讓民眾宛如置身冰箱場景，發揮創意拍下人生第一張「鎖鮮拍貼」。圖／500輯攝影團隊
全台首座「冰箱拍貼機」，以食材造型元素增加趣味性，讓民眾宛如置身冰箱場景，發揮創意拍下人生第一張「鎖鮮拍貼」。圖／500輯攝影團隊
「風速抓抓樂」利用洗衣機風熨斗2.0的高速氣流，打造遊戲感十足的體驗。圖／500輯攝影團隊
「風速抓抓樂」利用洗衣機風熨斗2.0的高速氣流，打造遊戲感十足的體驗。圖／500輯攝影團隊

