聽新聞
0:00 / 0:00
500趴2025／日立家電3大互動裝置亮相 「冰箱拍貼機」鎖鮮回憶超吸睛
走進500趴2025熱鬧的活動現場，日立家電展區無疑是全場人氣焦點之一。品牌這次以「有藝思的生活」為核心，將有點生硬的家電科技轉化為3大充滿巧思的互動裝置，成功吸引不分男女老少，甚至外國遊客也駐足體驗，攤位現場人潮不斷、互動超熱絡。
日立家電以「3個裝置 × 3種日常靈感」為攤位概念主軸，其中最吸引民眾目光的，就是全台首座「冰箱拍貼機」，將日立冰箱獨特真空冰溫室的「鎖鮮」概念，巧妙轉化為「鎖住生活美好」的創意體驗。拍貼機彷彿是微型舞台，在層架與燈光間與食材造型道具互動，拍出一張張獨特俏皮的「鎖鮮拍貼」。
一旁吸塵器體驗區則讓大家透過吸力小測試與操作挑戰，感受輕量吸塵器的便利與靈活；另一側的「風速抓抓樂」利用洗衣機風熨斗2.0的高速氣流，打造遊戲感十足的體驗。完成3道關卡闖關後人手一杯奶油爆米花，更讓展區空氣中瀰漫著一股甜蜜香氣。
為了讓「有藝思的生活」能在活動結束後依然延續，日立也於500趴中同步公開專屬「Hitachi生活有藝思」品牌歌單（https://www.kkbox.com/tw/tc/playlist/L_YljqFoZyv3LqQeev），讓這份質感生活能隨著音樂延續到每位民眾的家中，陪伴民眾在日常中保持靈感與好心情，完美詮釋了科技與生活品味的結合。歌單中還藏有日立家電特別準備的驚喜留言，等待大家來發掘！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言