Tiffany打造沈浸式耶誕佳節！從耶誕樹、泰迪熊到餐桌的溫馨慶祝氛圍

耶誕將至，美國精品蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany & Co.）「以LOVE IS A GIFT」為主題，透過優雅線條與精湛工藝打造的家飾為節慶增添細緻亮點。從餐桌擺設到送禮選擇，豐富的故事性與收藏價值，讓佳節氣氛成為能被收藏與回味的美好時光。

從跨界聯名到花卉瓷器，Tiffany Home家飾系列藝術總監Lauren Santo Domingo從生活的藝術中汲取靈感，希望透過兼具藝術性與實用性的器物，讓日常聚會更顯詩意。例如Tiffany & Co. x Fondation César聯名瓷盤系列，就是以法國雕塑家César將破損陶盤視為藝術的創作理念為靈感，重新詮釋其拼貼美學，有的更揉合品牌經典藍色，可自由混搭出個性化的餐桌風景。