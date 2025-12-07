Tiffany打造沈浸式耶誕佳節！從耶誕樹、泰迪熊到餐桌的溫馨慶祝氛圍
耶誕將至，美國精品蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany & Co.）「以LOVE IS A GIFT」為主題，透過優雅線條與精湛工藝打造的家飾為節慶增添細緻亮點。從餐桌擺設到送禮選擇，豐富的故事性與收藏價值，讓佳節氣氛成為能被收藏與回味的美好時光。
從跨界聯名到花卉瓷器，Tiffany Home家飾系列藝術總監Lauren Santo Domingo從生活的藝術中汲取靈感，希望透過兼具藝術性與實用性的器物，讓日常聚會更顯詩意。例如Tiffany & Co. x Fondation César聯名瓷盤系列，就是以法國雕塑家César將破損陶盤視為藝術的創作理念為靈感，重新詮釋其拼貼美學，有的更揉合品牌經典藍色，可自由混搭出個性化的餐桌風景。
櫻花（Cherry Blossom）以利摩日瓷打造，手繪金色邊緣增添細膩優雅；野花（Wildflower）系列則由維也納瓷器工坊Augarten工匠手繪，搭配Tiffany Blue點綴，茶壺與杯盤組適合打造浪漫冬季下午茶。Tiffany Jardin系列延伸19世紀的自然主題，以鳥類、花卉與蝴蝶插畫描繪生動自然景致，結合金色描邊更顯典雅；Tiffany T True系列則延伸品牌珠寶語彙，以幾何線條打造水晶花瓶與水晶碗，適合作為交換禮物或節慶家飾。
