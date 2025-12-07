日本流感仍流行 是否來到轉折點日旅達人這樣說

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
不少民眾最近仍前往醫療院所打流感疫苗。本報資料照片
目前仍有不少民眾到日本旅遊，日本流感仍流行，前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專更新日本流感流行狀況，他指出，每機關稍降為44.99人但仍然流行，是否就此走到轉折點一路向下，可能接下來還要再看一、兩周會比較明朗。

林氏璧指出，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月30日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為17萬3380人，比前一周減少約10%。每家醫療機構平均通報患者數從51.12人降為44.99人。若按都道府縣，每家醫療機構的平均患者數，埼玉縣達74.81人居冠，至於京都府為53.03人。

林氏璧指出，41個都道府縣超過警報的30人，地圖上還是一片紅通通。19個都道府縣的患者數比前一周增加，但有28個比前周減少。

至於最近5周日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主占95%，A型H1N1占2%、B型3％。9月以來日本的H3中，幾乎都是H3N2的K分支。這和台灣的趨勢是一樣的。

林氏璧也說，目前打的疫苗還是有一定的效力，抗病毒藥物也都有效，大家不用擔心。他本周到東京觀察，電車和新幹線上有一定的口罩覆蓋率，可能逾5成，比較空曠室外覆蓋率就比較低。但他要在密閉空間聽到周邊有人咳嗽，就會馬上反射性的動作戴上口罩。

日本旅遊 流感病毒 患者

