500趴2025／500盤美食出攤、名人齊聚吸6.5萬人朝聖 明天最後一天

聯合報旗下青年讀本《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大回歸，這次聚焦倡議「Back to the Future——做最好的決定」，以史上最豪華陣容，連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。今天活動進入第二天，同時迎來難得的好天氣，除知名作家蔡康永、服裝設計師詹朴等多位跨界名人到場，在多位金曲人氣歌手輪番開唱助陣下，也吸引大量民眾湧入，預計上看6.5萬人次到場。

由連續蟬聯3年500盤冠軍的「晶華軒」、500盤常勝軍「NOBUO」與連續5年入選500盤的「金蓬萊遵古台菜」聯手推出的「夢幻組合全餐」——「帝皇蝦西施泡飯」、「李氏咖哩飯」、「蓬萊排骨酥」組合，仍是現場人氣之最，搶得頭香的粉絲，上午9點多就到現場排隊。回應民眾的熱情，「晶華軒」今天特別增加「帝皇蝦西施泡飯」供應數量，並搭配上午11點、下午1點、下午5點分批限量供應，單日160份在最後一批開賣30分鐘內便完售。

台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，在現場與粉絲親切互動。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，今天特別現身活動會場，與粉絲親切互動。他指出，「帝皇蝦西施泡飯」完全原汁原味，需以龍蝦、白蝦、沙公等先熬煮3小時，湯鮮味美。排隊民眾說，「有超大塊的蝦肉、蟹肉，湯頭海味十足。」

3家「500盤」名店的「夢幻組合全餐，「李氏咖哩飯」(左)、「蓬萊排骨酥」(右)、「帝皇蝦西施泡飯」3者組合價720元。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「晶華軒」、「NOBUO」、「金蓬萊遵古台菜」三家「500盤」名店聯手，一開場便排起人龍。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

除了3大名店攜手推出的人氣組合餐，來自宜蘭五結、連續5年入選「500盤」的「饗宴鐵板燒」所帶來的「黃金花膠雞湯麵」，也是一整天人潮不斷。不但首日在5小時內賣出600份，今天所準備的1100份也在下午7點左右完售。行政主廚程智勇除了耗時12小時慢火熬製膠質滿滿的黃金花膠雞湯，更費心採購日本進口的日式釜飯碗造型容器，讓這碗湯麵從味覺到視覺都更升級，成為今日現場討論亮點之一。

自宜蘭遠道而來的「饗宴鐵板燒」，獨家帶來熬製12小時的「黃金花膠雞湯麵」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

現場也不乏知名頂流餐廳進駐，例如位於台北微風信義45樓、首次出攤的「台北莫爾頓牛排館」、擁有「台中最美餐廳」美譽的預約困難店「飛花落院」，以及徒步可達的「台北君悅酒店」，皆帶來市集版的奢華饗宴。

「台北莫爾頓牛排館」帶來店內招牌的「珍寶迷你蟹餅」與「迷你菲力牛排三明治」。前者在店內售價988元，僅以麵包粉裹炸，蟹肉鮮甜，市集版風味不減，享對折優惠；後者將手指麵包先以奶油微煎，再放入香煎的美國菲力牛排切片，佐搭以醃漬洋蔥，肉香四溢，很有聚客效果。

莫爾頓牛排館帶來店內最受歡迎的「珍寶迷你蟹餅」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 首次出攤的「台北莫爾頓牛排館」，帶來「迷你菲力牛排三明治」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「飛花落院」帶來「龍蝦關東煮」與「龍膽石斑關東煮」，以柴魚高湯加入石斑魚骨耗時熬煮，並添加味噌增加風味深度，除了由半隻大龍蝦與滿滿龍膽石斑肉片擔當主角外，關東煮還包括竹輪、山藥、甜豆、章魚、玉米等17種食材，3天限量1千份，首兩日已銷售逾800份，人氣爆棚。

台北君悅酒店則獻上旗下各餐廳代表作，並由總主廚陳萬欽親自領軍坐鎮。雲錦餐廳端出擁有「天龍國水餃」美譽的「芹菜鱈魚水餃」搭酸辣湯；Cheers餐廳祭出陳萬欽得意之作「新加坡特色叻沙湯麵」；個頭碩大的「金枕頭—咖哩雞麵包」，也為「500趴」復出，每日限量50顆；同樣每日限量50組的還有「華麗珠寶九宮格」，一字排開9款美型美色的甜品，超級吸睛。此外還有香濃滑順的熱巧克力，台北君悅酒店甚至為紅色馬克杯造型的大型模型妝點上白色棉花糖，成為現場最熱門的合照點，吸引民眾搶拍。

飛花落院」帶來「龍蝦關東煮」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北君悅酒店獻上「新加坡特色叻沙湯麵」（右）與「芹菜鱈魚水餃」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北君悅酒店為紅色馬克杯造型的大型模型妝點上白色棉花糖，吸引民眾搶拍。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

攤位就在台北君悅酒店隔壁的「台南糯夫米糕」，帶來招牌的「麻油豬軟骨米糕」，同時附上黃金泡菜與溏心蛋，軟糯香甜的米糕每一口都充滿濃郁的麻油香氣，豬軟骨燉得軟爛入味，充滿膠質且入口即化，是令人一試難忘的台式經典美味，讓北部饕客也能輕鬆品嚐到這份來自南台灣的古早味人氣美食。今天限量供應200份，在下午5點半左右便完售；預計明天還有100份，欲購從速。「500碗」人氣名店「阿角紅燒肉劉美麗」今天帶來160斤紅燒肉，也在下午6點就提早完售。

「台南糯夫米糕」在「麻油豬軟骨米糕」上，加上黃金泡菜與溏心蛋。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「阿角紅燒肉劉美麗」的160斤紅燒肉，在下午6點就提早完售。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

此外，藝人田馥甄（Hebe）推爆、來自鹿港的「新口味食品行」，在第一屆500甜得獎後，首度把人氣蛋黃酥帶到「500趴」，預計活動3天可以賣出約4,000顆蛋黃酥。這次特別帶來「1+3風味新品｜新口味蛋黃酥風味禮盒」，除經典原味外，還有烏魚子、麵茶、豬肉酥三種全新風味，也帶來全新吃法。

新口味食品行預計500趴2025三天活動可賣出四千顆蛋黃酥。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「新口味食品行」特別帶來「1+3風味新品｜新口味蛋黃酥風味禮盒」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

今年飲品選擇也相當多元，除咖啡冠軍「Fika Fika Cafe」帶來風味絕佳的冰熱飲及比利時小鬆餅，YouTuber滴妹與團隊創辦的「再睡5分鐘 NAP TEA」，則準備了多款茶飲。擁有多間門市的「世蒔梅酒」，以及兩大台灣啤酒品牌「臺虎精釀 Taihu Brewing」和「酉鬼啤酒 UGLY HALF BEER」，都各自帶來經典口味啤酒與生啤。

「世嵵」（Sensera）現場有玫瑰、香柚、炭焙、東方美人茶等多款梅酒，帶來酸甜滋味。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 首次在500趴出攤的Fika Fika Cafe帶來三款市集限定美食飲品。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 由YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，帶來適合搭配市集美食的精選招牌手搖飲。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 臺虎精釀在500趴2025提供了生啤、罐裝酒，同時亦有無酒精飲料，為派對以美味助攻。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在調飲方面，來自台南東區、今天首度登場的知名餐酒館「在島之後After Island」帶來「萃」、「Bang Bang」、「大地的瑰寶」三款特調；「丘香Sake Bar」推出「雨降」、「芭樂優格嗨」等創意調飲；曾在「500趴」大受歡迎的「當吧 PawnBar」，也再度回歸。

今天首度登場的知名餐酒館「在島之後After Island」帶來「Bang Bang」（左起）、「萃」、「大地的瑰寶」三款特調。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年「500趴2025」指定手機是vivo，現場照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝，各攤位限定美食、活動人潮不論日夜都展現影像王者的超強實力。民眾只要加入vivo官方好友帳號，即可領取應援棒與闖關卡，體驗X300系列手機完成任務挑戰，集滿印章後，便能獲得「再睡五分鐘」飲品兌換券乙張。

在「500趴2025」現場，也特別打造「500輯封面展」專區，回顧5年以來，令人印象深刻的封面，重新感受《500輯》當初想要用圖像說故事的悸動。只要到官方設置的打卡裝置拍照或錄製限動，發布到個人IG或 FB，tag @500times 並加上 「#500趴2025、#做最好的決定」，再到服務台出示畫面，就能立即參加抽獎。

知名作家蔡康永（中）親自來到「500輯封面展」專區。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

◎500趴2025｜免費入場 ．活動日期：2025/12/5（五）～12/7（日） ．活動時間：周五17:00～22:00、周六11:00～21:00、周日11:00～18:00 ．活動地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號） ＊出攤品牌名單與實際販售品項，請以現場為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康