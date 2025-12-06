Demna親自掌鏡！GUCCI 2026早秋系列曝光 一探義式美學巡禮

即便GUCCI創意總監Demna的實體首秀要到2026年2月才要舉辦，但在先前八月發表其首個服裝系列「La Famiglia」後，GUCCI再度於近日推出2026早秋系列，全系列合計58套男女造型。

GUCCI 2026早秋系列名為「Generation Gucci」，透過服裝展現Demna在解讀GUCCI檔案資料後，跨越不同年代、風格後的個人化呈現。開場的數套造型以絲質斜紋材質呈現了輕盈，女性的西裝以單扣搭配鉛筆褲搭配高跟鞋，並將GUCCI的經典馬銜扣藏入鞋面；極度窄身的落肩皮夾克搭配上相對寬鬆的簡約風丹寧，同時男女模特兒都手持小型的GUCCI行李硬箱風格手提包，讓老派再度時髦、也讓大戶人家的豪奢可以輕巧提取。

GUCCI DNA中的狂野被以多元形式呈現，無論是不同紋理的咖啡色Dionysus酒神包搭配上長皮靴，又或是Look 19與41的豹紋長大衣或短版夾克。Demna對性感的定義也能在本季得以一窺，像是第26套的男裝以窄版銀蔥上衣搭配貌似牛仔褲的淺藍色長褲，仔細一看：類丹寧長褲實際是由繁複亮片堆疊而成水洗效果，是在Ready to wear中展現的華麗炫技，同時GUCCI經典的Flora元素也在第27、29與31套中恣意變形，透過貫穿時代的GUCCI飄逸芳香。