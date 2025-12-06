快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

聽新聞
0:00 / 0:00

Demna親自掌鏡！GUCCI 2026早秋系列曝光 一探義式美學巡禮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無論是長裙、長短版西裝外套，2026早秋系列都展現GUCCI女子的俐落從容。圖／GUCCI提供
無論是長裙、長短版西裝外套，2026早秋系列都展現GUCCI女子的俐落從容。圖／GUCCI提供

即便GUCCI創意總監Demna的實體首秀要到2026年2月才要舉辦，但在先前八月發表其首個服裝系列「La Famiglia」後，GUCCI再度於近日推出2026早秋系列，全系列合計58套男女造型。

GUCCI 2026早秋系列名為「Generation Gucci」，透過服裝展現Demna在解讀GUCCI檔案資料後，跨越不同年代、風格後的個人化呈現。開場的數套造型以絲質斜紋材質呈現了輕盈，女性的西裝以單扣搭配鉛筆褲搭配高跟鞋，並將GUCCI的經典馬銜扣藏入鞋面；極度窄身的落肩皮夾克搭配上相對寬鬆的簡約風丹寧，同時男女模特兒都手持小型的GUCCI行李硬箱風格手提包，讓老派再度時髦、也讓大戶人家的豪奢可以輕巧提取。

GUCCI DNA中的狂野被以多元形式呈現，無論是不同紋理的咖啡色Dionysus酒神包搭配上長皮靴，又或是Look 19與41的豹紋長大衣或短版夾克。Demna對性感的定義也能在本季得以一窺，像是第26套的男裝以窄版銀蔥上衣搭配貌似牛仔褲的淺藍色長褲，仔細一看：類丹寧長褲實際是由繁複亮片堆疊而成水洗效果，是在Ready to wear中展現的華麗炫技，同時GUCCI經典的Flora元素也在第27、29與31套中恣意變形，透過貫穿時代的GUCCI飄逸芳香。

即便過往Demna擅長創造出量體變形、街頭潮流感等經典手法，但在第55、56、57、58連續四套造型運用水晶與亮片，顯示他對晚宴服社交風格的嫻熟駕馭，頗有幾分神似Tom Ford主政時期的高冷華麗。嚴格來說58套男女造型的風格略為發散，但亦可視為Demna（與GUCCI）的再度「試水溫」、探查市場反饋，更讓2026年二月的Demna首秀輪廓印象、益發逐漸鮮明。

極度窄身的賽車風格夾克搭配寬鬆長褲，並以手上的GG老花行李硬箱暗示了Demna對風格的混搭實驗。圖／GUCCI提供
極度窄身的賽車風格夾克搭配寬鬆長褲，並以手上的GG老花行李硬箱暗示了Demna對風格的混搭實驗。圖／GUCCI提供
Flora是GUCCI的經典元素，呈現一種懷舊但又雋永的義式芬芳。圖／GUCCI提供
Flora是GUCCI的經典元素，呈現一種懷舊但又雋永的義式芬芳。圖／GUCCI提供
即便明年GUCCI會否有正式的晚宴服系列還在未定之數，但Demna已然在成衣系列中展現他對優雅、大氣的信手捻來。圖／GUCCI提供
即便明年GUCCI會否有正式的晚宴服系列還在未定之數，但Demna已然在成衣系列中展現他對優雅、大氣的信手捻來。圖／GUCCI提供
GUCCI品牌內涵中的狂野面向被以多元形式呈現，無論是模仿動物紋路、又或是華美戲劇化的皮大衣。圖／GUCCI提供
GUCCI品牌內涵中的狂野面向被以多元形式呈現，無論是模仿動物紋路、又或是華美戲劇化的皮大衣。圖／GUCCI提供
雖然採用簡約設計，但開場的女裝粉色西裝套裝，依然能看見Demna的個人風格。
雖然採用簡約設計，但開場的女裝粉色西裝套裝，依然能看見Demna的個人風格。

服裝

延伸閱讀

跳脫生肖造型！2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

存摺聚寶袋爆紅 郵局集郵周邊商品年銷2500萬元

Loewe鴨嘴獸包包太萌！加碼五款咖啡色手袋推薦，聖誕送禮必看

BLACKPINK Lisa現身首爾LV紅毯 回歸「空氣瀏海」造型再掀話題

相關新聞

Demna親自掌鏡！GUCCI 2026早秋系列曝光 一探義式美學巡禮

即便GUCCI創意總監Demna的實體首秀要到2026年2月才要舉辦，但在先前八月發表其首個服裝系列「La Famigl...

CASETiFY聖誕活動快閃開跑！聖誕樹、拍貼、小卡、DIY串珠一次收集

隨著聖誕節腳步逼近，國際時尚配件品牌CASETiFY於台北大巨蛋商圈的遠東Garden City門市推出一系列聖誕限定活...

500趴2025／土然 x 某某甜點聯名霜淇淋500趴限定 共組話題甜點CP

「500趴2025」在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，今天周六台北的好天氣，除了聽音...

500趴2025／Chubby Doo限定款、可點燃的「玫瑰蠟燭甜甜圈」吸睛登場

「500趴」強勢回歸，在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天。主打義式球狀、爆漿內餡和可愛...

光陽機車推出125、150cc新款K1雙車同價 價格超殺加上大滿配

光陽機車董事長柯俊斌6日推出上任以來最強棒，宣布史上首見的125、150cc新 K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，建議售...

500趴2025／ISC金牌肯定「世嵵」梅酒茶韻飄香「丘香」特調一口入山林

2025年最熱鬧、最美味派對「500趴」今天（12月6日）繼續於早上11點於台北101水舞廣場舉辦。活動中涵蓋500盤、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。