CASETiFY聖誕活動快閃開跑！聖誕樹、拍貼、小卡、DIY串珠一次收集

隨著聖誕節腳步逼近，國際時尚配件品牌CASETiFY於台北大巨蛋商圈的遠東Garden City門市推出一系列聖誕限定活動，為消費者打造兼具潮流感與節慶氛圍的夢幻體驗。此次活動以視覺裝置、限時互動、小點心驚喜到創意手作多方位呈現，帶來溫暖歡樂的節慶氣息。

今年最吸睛的亮點為門市特別打造的3.2公尺聖誕樹，以品牌經典手機吊飾為靈感，堆疊出繽紛可愛的節慶造型，成為聖誕季節必訪的社群拍照打卡景點。自即日起至12月26日，民眾走入門市即可被聖誕燈飾與可愛配件包圍，感受CASETiFY獨有的節慶美學。

CASETiFY也邀請韓國超人氣插畫IP Dinotaeng與JOGUMAN打造專屬聖誕拍貼，即日起至12月15日，只要加入CASETiFY台灣LINE官方帳號並於Google Maps留下評論，即可免費體驗乙次，讓民眾把聖誕記憶變成可收藏的影像。此外，門市同步推出溫馨的滿額贈活動，於12月15日前單筆消費滿2,500元即可體驗藝術家Dinotaeng與JOGUMAN設計的客製化蓋章卡片，讓交換禮物或親友祝福更具個人風格。

即日起更推出全台獨家的DIY串珠體驗，讓民眾能挑選織繩背帶或腕帶，搭配各式串珠與吊飾，親手組出名字、喜愛字母或可愛圖騰，打造專屬於自己的聖誕禮物。門市亦與人氣可頌品牌Creaminal合作，只要在活動期間將指定任一活動打卡上傳至Threads，每日前15位還能免費兌換「可麗頌」點心，為節慶增添甜蜜儀式感。