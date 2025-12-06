快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／土然 x 某某甜點聯名霜淇淋500趴限定 共組話題甜點CP

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「TERRA土然」帶來招牌可可飲與巧克力吧。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「TERRA土然」帶來招牌可可飲與巧克力吧。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴2025」在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，今天周六台北的好天氣，除了聽音樂、吃美食，更適合來杯「TERRA土然」招牌的可可飲，以及「土然 x Quelques Pâtisseries某某甜點」為500趴推出兩款限定聯名口味冰淇淋，某某甜點也帶來自家招牌甜點達克瓦茲，一起吃出好心情。

「TERRA土然」帶來招牌可可飲與<a href='/search/tagging/2/巧克力' rel='巧克力' data-rel='/2/134507' class='tag'><strong>巧克力</strong></a>吧。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「TERRA土然」帶來招牌可可飲與巧克力吧。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

土然創辦人楊豐旭介紹這次為500趴帶來的特色美食，包括兩款招牌可可飲，有冰、熱兩種選擇。特別的是，這次選用了店裡平常比較少見、專門為500趴挑選的兩個特殊產區：墨西哥與海地。兩者都來自中南美洲，但風味層次非常豐富，差異明顯，也很值得細細品味。

接著是巧克力吧，共有四款。其中兩款是單一產區黑巧克力，另外兩款則是特殊風味巧克力：一款加入了八仙果，另一款加入烏魚子，現場有日本顧客試吃之後立刻購買，反應非常好。

另一大亮點是土然與某某甜點聯名推出的兩款霜淇淋，一款是使用土然巧克力製作的「極緻黑巧」，另一款則是用茉莉花茶搭配土然自己研磨的花生醬調製而成的「茉莉花生」。霜淇淋上，還有某某甜點製作了迷你巧克力羅蜜芽餅乾和可愛的小泡芙作為裝飾，不只是好吃，顏值也很亮眼。

如果要給造訪500趴民眾的「必吃推薦」，楊豐旭建議，先來一杯冰的巧克力飲，再搭配一支霜淇淋，無論是黑巧或茉莉花生，都能完整感受到我們這次為500趴特別準備的風味亮點。

土然隔壁就是Quelques Pâtisseries某某甜點的攤位，除了熱銷的聯名霜淇淋，某某甜點帶來主廚獨家配方熱紅酒，裡頭放了柑橘、香茅，風味特別，呈現帶有果香的熱紅酒。這次也有為500甜特製的梔子花四季春無花果費南雪，以及店內人氣達克瓦茲共有五種口味：紅豆艾許奶油、玫瑰葡萄柚、焙茶黑糖麻糬、烏龍茶草莓、茉莉花茶蜜文旦。

「Quelques Pâtisseries某某甜點」帶來五種口味的達克瓦茲。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Quelques Pâtisseries某某甜點」帶來五種口味的達克瓦茲。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「土然 x Quelques Pâtisseries某某甜點」為500趴推出兩款限定聯名口味冰淇淋，圖為使用土然巧克力製作的「極緻黑巧」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「土然 x Quelques Pâtisseries某某甜點」為500趴推出兩款限定聯名口味冰淇淋，圖為使用土然巧克力製作的「極緻黑巧」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Quelques Pâtisseries某某甜點」為500甜特製的梔子花四季春無花果費南雪。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Quelques Pâtisseries某某甜點」為500甜特製的梔子花四季春無花果費南雪。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

甜點 巧克力 霜淇淋

延伸閱讀

500趴2025／「500甜」名店法朋、星忱、某某甜點 獨家品項限定登場

全家「開心果」霜淇淋年末壓軸登場 萊爾富玉米濃湯、燒仙草療癒上市

和記憶中的味道不同！他問「麥當勞奶昔」改配方？兩派網友掀論戰

超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃

相關新聞

500趴2025／Hebe也愛的新口味蛋黃酥首日一小時完售！三天預計熱賣4千顆

「500趴」強勢回歸在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，受歡迎的美食攤位包括讓Hebe...

CASETiFY聖誕活動快閃開跑！聖誕樹、拍貼、小卡、DIY串珠一次收集

隨著聖誕節腳步逼近，國際時尚配件品牌CASETiFY於台北大巨蛋商圈的遠東Garden City門市推出一系列聖誕限定活...

500趴2025／土然 x 某某甜點聯名霜淇淋500趴限定 共組話題甜點CP

「500趴2025」在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，今天周六台北的好天氣，除了聽音...

500趴2025／Chubby Doo限定款、可點燃的「玫瑰蠟燭甜甜圈」吸睛登場

「500趴」強勢回歸，在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天。主打義式球狀、爆漿內餡和可愛...

光陽機車推出125、150cc新款K1雙車同價 價格超殺加上大滿配

光陽機車董事長柯俊斌6日推出上任以來最強棒，宣布史上首見的125、150cc新 K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，建議售...

500趴2025／ISC金牌肯定「世嵵」梅酒茶韻飄香「丘香」特調一口入山林

2025年最熱鬧、最美味派對「500趴」今天（12月6日）繼續於早上11點於台北101水舞廣場舉辦。活動中涵蓋500盤、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。