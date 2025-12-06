500趴2025／土然 x 某某甜點聯名霜淇淋500趴限定 共組話題甜點CP
「500趴2025」在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，今天周六台北的好天氣，除了聽音樂、吃美食，更適合來杯「TERRA土然」招牌的可可飲，以及「土然 x Quelques Pâtisseries某某甜點」為500趴推出兩款限定聯名口味冰淇淋，某某甜點也帶來自家招牌甜點達克瓦茲，一起吃出好心情。
土然創辦人楊豐旭介紹這次為500趴帶來的特色美食，包括兩款招牌可可飲，有冰、熱兩種選擇。特別的是，這次選用了店裡平常比較少見、專門為500趴挑選的兩個特殊產區：墨西哥與海地。兩者都來自中南美洲，但風味層次非常豐富，差異明顯，也很值得細細品味。
接著是巧克力吧，共有四款。其中兩款是單一產區黑巧克力，另外兩款則是特殊風味巧克力：一款加入了八仙果，另一款加入烏魚子，現場有日本顧客試吃之後立刻購買，反應非常好。
另一大亮點是土然與某某甜點聯名推出的兩款霜淇淋，一款是使用土然巧克力製作的「極緻黑巧」，另一款則是用茉莉花茶搭配土然自己研磨的花生醬調製而成的「茉莉花生」。霜淇淋上，還有某某甜點製作了迷你巧克力羅蜜芽餅乾和可愛的小泡芙作為裝飾，不只是好吃，顏值也很亮眼。
如果要給造訪500趴民眾的「必吃推薦」，楊豐旭建議，先來一杯冰的巧克力飲，再搭配一支霜淇淋，無論是黑巧或茉莉花生，都能完整感受到我們這次為500趴特別準備的風味亮點。
土然隔壁就是Quelques Pâtisseries某某甜點的攤位，除了熱銷的聯名霜淇淋，某某甜點帶來主廚獨家配方熱紅酒，裡頭放了柑橘、香茅，風味特別，呈現帶有果香的熱紅酒。這次也有為500甜特製的梔子花四季春無花果費南雪，以及店內人氣達克瓦茲共有五種口味：紅豆艾許奶油、玫瑰葡萄柚、焙茶黑糖麻糬、烏龍茶草莓、茉莉花茶蜜文旦。
#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定
主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司
指定手機｜vivo
指定用車｜HINO
合作夥伴｜統一超商、Hitachi
