500趴2025／Chubby Doo限定款、可點燃的「玫瑰蠟燭甜甜圈」吸睛登場

「500趴」強勢回歸，在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天。主打義式球狀、爆漿內餡和可愛造型的Chubby Doo 甜甜圈也特別帶來500趴限定甜甜圈。

Chubby Doo甜甜圈表示，我們這次特別帶來了三款甜甜圈，其中兩款是為了500趴限定研發的，分別是一款甜味「玫瑰奶油蠟燭甜甜圈」，和一款鹹味「干貝蘑菇馬鈴薯白醬」，雖然我們本來是以甜甜圈店為主，但這次也特別研發了一款鹹點，吃起來會是熱的內餡。

500趴限定的「玫瑰奶油蠟燭甜甜圈」。它的內餡是用台灣小農自家栽種的玫瑰花做成果泥，再加入荔枝的香氣，做成玫瑰荔枝醬，吃起來會有爆漿感。甜甜圈上面裝飾了一朵軟餅乾花，最上層則是一個半圓形的玫瑰奶油，也是這款甜甜圈最特別的，它就像蠟燭一樣是可以點燃的，奶油融化後會滲進餅體，讓整體有溫熱、奶香、玫瑰與荔枝混合的香氣，非常獨特。

另一款500趴限定的「干貝蘑菇馬鈴薯白醬」，這款甜甜圈是熱吃內餡，當你咬下去會吃到溫熱的干貝、蘑菇與馬鈴薯白醬，口感與風味都很特別。

第三款則是經典熱銷款「聖誕老人甜甜圈」。Chubby Doo甜甜圈表示，早在前年參加500趴的時候這款就非常受歡迎，大人小孩都喜歡。甜甜圈上面以新鮮草莓做成聖誕帽造型，這次我們也把這款人氣甜點帶來。我們預計這三天每天大約準備300至400顆甜甜圈，供應給來500趴的民眾。

500趴限定的「玫瑰奶油蠟燭甜甜圈」(左一）。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 經典熱銷款「聖誕老人甜甜圈」，新鮮草莓做成聖誕帽造型。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝