光陽機車推出125、150cc新款K1雙車同價 價格超殺加上大滿配

光陽機車董事長柯俊斌6日推出上任以來最強棒，宣布史上首見的125、150cc新 K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，建議售價6.68萬元扣除汰舊換新與貨物稅減徵條件，最低60,500元就可以買到。光陽鎖定三陽新迪爵為競競對手，預計改款後月銷2,000台，新年度市占目標直接三成。

南臺灣第一大車展「南臺科大汽機車大展」第36屆6日開展，南臺灣第一大車廠光陽機車董座柯俊斌親臨展會，為自家攤位開幕並宣布 KYMCO「新K1 125/150 特仕版」正式上市。

KYMCO 光陽機車在為期兩天南台車展，盛大展出紅、黃、白牌全車系，同時將「新 K1 125/150 特仕版」在車展首日進行新車盛大發表，正式展出實車釋出價格與規格配備資訊。

柯俊斌接掌光陽工業之後，除了延長保固年限，提高消費者對KYMCO品牌的信任度，並且調整產品結構，集中火力開發對消費者更具吸引力的產品。此次K1特仕版被視為柯俊斌的重磅之作，除了價格比K1初上市時價格更低（以往超過7萬元），再加上超規滿配的策略，首見125/150系列兩種不同的動能價格卻一樣，並同步搭載「LED大燈與全液晶螢幕雙科技、雙避震(後)、雙碟煞(前後)、雙1級省油、雙帽大空間、雙置物掛勾」頂規配備，不僅超越競爭對手，重新定義大眾通用型車款的新級距，劍指 125、150 市場，目標勝者全拿，積極搶市。

柯俊斌在南台車展中宣布「新K1 特仕版 125/150 雙車同價最低 60,500」限時優惠即日開跑，消費者可以開始向光陽全台通路訂購， 「 新K1特仕版」也正式量產。柯俊斌進一步表示，KYMCO旗下車款都有各自定位的市場區隔與價格位差，「並不會網內互打」，「新K1特仕版上市與大地名流125、新豪邁125、GP125都有價差而且商品特性各異，族群也不一樣」。