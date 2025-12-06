500趴2025／ISC金牌肯定「世嵵」梅酒茶韻飄香「丘香」特調一口入山林

2025年最熱鬧、最美味派對「500趴」今天（12月6日）繼續於早上11點於台北101水舞廣場舉辦。活動中涵蓋500盤、500碗、500甜的得獎店家出攤，今日並有連番人氣樂手樂團表演。由于vivo是本次活動主要贊助，本則報導照片亦使用了vivo X300 Pro手機進行拍攝紀錄，而美食一向和微醺滋味最為合拍，台灣品牌「丘香Sake Bar」與「世嵵」梅酒也在現場出攤，以美味為情緒助攻。

主打「清酒吧」的丘香Sake Bar，並於現場帶來分別以燒酎、清酒為基底的風味調飲。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾在2023前進東京代官山蔦屋書店發表新品，去年並以「炭焙梅酒」獲得2024年英國國際烈酒競賽ISC金牌的台灣品牌「世嵵」（Sensera），除了以果實釀造酒為主商品，酒標插畫並常融入台灣生物如梅花鹿、臺灣獼猴、環頸雉，旗下另外包含香柚梅酒、玫瑰梅酒、蜜桃梅酒亦都曾獲得ISC肯定。世嵵今日現場並帶來包含香柚、玫瑰、草莓、蜜桃、炭焙等梅酒與東方美人茶梅酒，有輕巧的300ml小瓶裝與大瓶裝700ml。人氣商品首推近期新品：「東方美人茶梅酒」，調製時將臺灣文化中的茶香入酒，是一段山與茶的溫柔融合，酒標並加以討喜的「台灣原生種」石虎，此外人氣商品「炭焙梅酒」則是以威士忌中的泥煤味為靈感、變奏為梅酒的炭焙風味，同時散發美妙的回甘尾韻。

位於台北市敦化南路、信義路口的「丘香Sake Bar」原本以清酒為訴求，可品嚐單杯清酒，另有以燒酎、清酒為基底的特調，加上空間內的特殊氣質，是文青風格的熱門聚會場所。丘香Sake Bar現場則帶來「Green Days」、「芭樂優格嗨」與「樟木與洛神」等多款調飲，單杯皆為200元。其中使用雨降Shun Yo純米酒、金萱與萊姆等元素「Green Days」是特別為500趴2025設計，呈現清爽、萊姆，又有茶的風味；口感清甜並帶有輕微茶韻，富氣泡感的「芭樂優格嗨」則以赤兔馬芋燒酎為基底，並加入紅心芭樂、椰子、薰衣草與蘇打；「樟木與洛神」則使用黑文字燒酎並加入烏樟森香、樟木、洛神與薰衣草，木質調鮮明，宛如一口踏入空靈山林，美味搖曳。

以清酒、清酒調飲知名的「丘香Sake Bar」，現場帶來多款調飲，其中Green Day更是為了活動特別設計。

「世嵵」（Sensera）梅酒大量使用台灣動物酒標，並從威士忌、台灣茶文化得到靈感，多款商品皆獲國外烈酒大獎肯定。

「東方美人茶酒」是「世嵵」（Sensera）今年新品，酒標上更有台灣原生種的萌萌石虎，現場並有300ml、700ml兩種瓶裝尺寸。

丘香的「芭樂優格嗨」調飲是以赤兔馬芋燒酎為基底，並加入紅心芭樂、椰子、薰衣草與蘇打。

「世嵵」（Sensera）現場有玫瑰、香柚、炭焙、東方美人茶等多款梅酒，帶來酸甜滋味。

