快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／ISC金牌肯定「世嵵」梅酒茶韻飄香「丘香」特調一口入山林

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
使用雨降Shun Yo純米酒、金萱與萊姆等元素的「Green Days」，是丘香特別為500趴2025活動設計。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
使用雨降Shun Yo純米酒、金萱與萊姆等元素的「Green Days」，是丘香特別為500趴2025活動設計。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025年最熱鬧、最美味派對「500趴」今天（12月6日）繼續於早上11點於台北101水舞廣場舉辦。活動中涵蓋500盤、500碗、500甜的得獎店家出攤，今日並有連番人氣樂手樂團表演。由于vivo是本次活動主要贊助，本則報導照片亦使用了vivo X300 Pro手機進行拍攝紀錄，而美食一向和微醺滋味最為合拍，台灣品牌「丘香Sake Bar」與「世嵵」梅酒也在現場出攤，以美味為情緒助攻。

主打「清酒吧」的丘香Sake Bar，並於現場帶來分別以燒酎、清酒為基底的風味調飲。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a> 飲酒過量有礙健康
主打「清酒吧」的丘香Sake Bar，並於現場帶來分別以燒酎、清酒為基底的風味調飲。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾在2023前進東京代官山蔦屋書店發表新品，去年並以「炭焙梅酒」獲得2024年英國國際烈酒競賽ISC金牌的台灣品牌「世嵵」（Sensera），除了以果實釀造酒為主商品，酒標插畫並常融入台灣生物如梅花鹿、臺灣獼猴、環頸雉，旗下另外包含香柚梅酒、玫瑰梅酒、蜜桃梅酒亦都曾獲得ISC肯定。世嵵今日現場並帶來包含香柚、玫瑰、草莓、蜜桃、炭焙等梅酒與東方美人茶梅酒，有輕巧的300ml小瓶裝與大瓶裝700ml。人氣商品首推近期新品：「東方美人茶梅酒」，調製時將臺灣文化中的茶香入酒，是一段山與茶的溫柔融合，酒標並加以討喜的「台灣原生種」石虎，此外人氣商品「炭焙梅酒」則是以威士忌中的泥煤味為靈感、變奏為梅酒的炭焙風味，同時散發美妙的回甘尾韻。

位於台北市敦化南路、信義路口的「丘香Sake Bar」原本以清酒為訴求，可品嚐單杯清酒，另有以燒酎、清酒為基底的特調，加上空間內的特殊氣質，是文青風格的熱門聚會場所。丘香Sake Bar現場則帶來「Green Days」、「芭樂優格嗨」與「樟木與洛神」等多款調飲，單杯皆為200元。其中使用雨降Shun Yo純米酒、金萱與萊姆等元素「Green Days」是特別為500趴2025設計，呈現清爽、萊姆，又有茶的風味；口感清甜並帶有輕微茶韻，富氣泡感的「芭樂優格嗨」則以赤兔馬芋燒酎為基底，並加入紅心芭樂、椰子、薰衣草與蘇打；「樟木與洛神」則使用黑文字燒酎並加入烏樟森香、樟木、洛神與薰衣草，木質調鮮明，宛如一口踏入空靈山林，美味搖曳。

以清酒、清酒調飲知名的「丘香Sake Bar」，現場帶來多款調飲，其中Green Day更是為了活動特別設計。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以清酒、清酒調飲知名的「丘香Sake Bar」，現場帶來多款調飲，其中Green Day更是為了活動特別設計。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵」（Sensera）梅酒大量使用台灣動物酒標，並從威士忌、台灣茶文化得到靈感，多款商品皆獲國外烈酒大獎肯定。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵」（Sensera）梅酒大量使用台灣動物酒標，並從威士忌、台灣茶文化得到靈感，多款商品皆獲國外烈酒大獎肯定。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「東方美人茶酒」是「世嵵」（Sensera）今年新品，酒標上更有台灣原生種的萌萌石虎，現場並有300ml、700ml兩種瓶裝尺寸。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「東方美人茶酒」是「世嵵」（Sensera）今年新品，酒標上更有台灣原生種的萌萌石虎，現場並有300ml、700ml兩種瓶裝尺寸。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
丘香的「芭樂優格嗨」調飲是以赤兔馬芋燒酎為基底，並加入紅心芭樂、椰子、薰衣草與蘇打。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
丘香的「芭樂優格嗨」調飲是以赤兔馬芋燒酎為基底，並加入紅心芭樂、椰子、薰衣草與蘇打。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵」（Sensera）現場有玫瑰、香柚、炭焙、東方美人茶等多款梅酒，帶來酸甜滋味。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世嵵」（Sensera）現場有玫瑰、香柚、炭焙、東方美人茶等多款梅酒，帶來酸甜滋味。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您喝酒不開車、開車不喝酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 北市 品牌

延伸閱讀

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

宇宙人「vivo × 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」升級版倒數，週末500趴先帶來超嗨能量

相關新聞

500趴2025／Hebe也愛的新口味蛋黃酥首日一小時完售！三天預計熱賣4千顆

「500趴」強勢回歸在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，受歡迎的美食攤位包括讓Hebe...

500趴2025／Chubby Doo限定款、可點燃的「玫瑰蠟燭甜甜圈」吸睛登場

「500趴」強勢回歸，在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天。主打義式球狀、爆漿內餡和可愛...

光陽機車推出125、150cc新款K1雙車同價 價格超殺加上大滿配

光陽機車董事長柯俊斌6日推出上任以來最強棒，宣布史上首見的125、150cc新 K1雙車同價，價格超殺加上大滿配，建議售...

500趴2025／ISC金牌肯定「世嵵」梅酒茶韻飄香「丘香」特調一口入山林

2025年最熱鬧、最美味派對「500趴」今天（12月6日）繼續於早上11點於台北101水舞廣場舉辦。活動中涵蓋500盤、...

500趴2025／打卡轉扭蛋大受歡迎！HINO限定潮物吸引民眾排隊體驗

邁入創刊 5 週年的《500輯》，本週再度以全台最具號召力的質感潮流派對「500趴」掀起話題，美食、音樂、風格與生活品味...

500趴2025／美式直火香炸場！雷蒙叔叔、頭家嬤煙燻BBQ 讓煙燻控暴動

「500趴2025」的第二天迎來久違的晴朗天氣，來自台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」與乘載了創辦人奶奶生命力的「Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。