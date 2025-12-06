快訊

500趴2025／打卡轉扭蛋大受歡迎！HINO限定潮物吸引民眾排隊體驗

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
500趴2025現場，HINO以「貼近生活」為切入點打造一系列全新互動內容。圖／500輯攝影團隊
500趴2025現場，HINO以「貼近生活」為切入點打造一系列全新互動內容。圖／500輯攝影團隊

邁入創刊 5 週年的《500輯》，本週再度以全台最具號召力的質感潮流派對「500趴」掀起話題，美食、音樂、風格與生活品味等驚喜陸續登場，今、明兩天在台北 101 水舞廣場盛大展開。

今年活動指定用車HINO是台灣商用車市場的領導者，其專業與可靠形象深植人心。然而在潮流文化與生活風格逐漸交融的現在，HINO 也重新詮釋「大車」的價值—不僅是工作夥伴，更能成為駕駛者拓展生活想像的最佳載具。HINO 期望以更安全、智慧、貼心的產品體驗，鼓勵車主在專業之外也能展現風格態度。

在500趴2025現場，HINO以「貼近生活」為切入點打造一系列全新互動內容，引領大眾重新認識「大車文化」。其中最吸睛的莫過於以潮流視覺美學打造的「大車人生漫畫屋」，透過沉浸式設計呈現城市與大車的真實互動場景，成功吸引大量年輕族群，並突破商用車給人的既定印象。

另一項全場焦點是討論度極高的HIACE露營車。以「自由，不是怎麼說，而是怎麼活」為核心理念，詮釋隨時出發、勇於決定的生活態度，完美呼應今年「Back to the Future──做最好的決定」主題。

HIACE露營車標配車頂架與桌椅組，具彈性空間運用，並搭載 2.8L 柴油渦輪引擎，擁有低轉速高扭力特性，能輕鬆面對多變路況，成為家庭族群與戶外玩家的熱門焦點，現場也吸引眾多家庭客層實際體驗，感受在喧鬧的都市叢林之中專屬露營空間的體驗。

今午後天氣舒適，不冷不熱的氣候讓街頭愈發熱鬧，500趴2025現場的人潮也隨之涌入。HINO 攤位因應景氣氛與話題度，吸引不少逛街民眾駐足拍照打卡，大人小孩都興致勃勃地轉著扭蛋，為冬日午後增添一份輕鬆又歡樂的派對氛圍。

HINO邀請所有民眾，今、明兩天在最具質感潮流的500趴2025上，親臨展區感受城市能量、探索未來方向。現場按讚追蹤HINO的FB／IG／YT與官方帳號，並於展區打卡加上 #HINO500趴，即可享好禮扭蛋機會，有機會獲得HINO GO貼紙包、多工登山鉤帶或接地氣賴打等潮流小禮；完成線上問卷，還有機會獲得精美限量HINO GO潮帆布袋或大車人生毛巾。

HINO攤位前吸引滿滿人潮參與打卡活動。圖／500輯攝影團隊
HINO攤位前吸引滿滿人潮參與打卡活動。圖／500輯攝影團隊
500趴2025現場，HINO透過HIACE露營車打造露營場景，感受在喧鬧的都市叢林之中專屬露營空間的體驗。圖／500輯攝影團隊
500趴2025現場，HINO透過HIACE露營車打造露營場景，感受在喧鬧的都市叢林之中專屬露營空間的體驗。圖／500輯攝影團隊
打卡轉扭蛋活動吸引不分大人小孩都踴躍參與。圖／500輯攝影團隊
打卡轉扭蛋活動吸引不分大人小孩都踴躍參與。圖／500輯攝影團隊
HIACE露營車標配車頂架與桌椅組，具彈性空間運用，吸引人潮賞車。圖／500輯攝影團隊
HIACE露營車標配車頂架與桌椅組，具彈性空間運用，吸引人潮賞車。圖／500輯攝影團隊

