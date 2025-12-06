500趴2025／Hebe也愛的新口味蛋黃酥一小時完售！三天預計熱賣4千顆

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自鹿港的新口味食品行蛋黃酥，在500趴首日開賣一小時迅速銷售一空。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
來自鹿港的新口味食品行蛋黃酥，在500趴首日開賣一小時迅速銷售一空。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴」強勢回歸在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，受歡迎的美食攤位包括讓Hebe田馥甄都激推的鹿港知名蛋黃酥「新口味食品行」。

新口味食品行在第一屆500甜得獎後，首度把受歡迎的蛋黃酥帶到今年的500趴，並帶來「1+3 風味新品｜新口味蛋黃酥風味禮盒」，有經典原味 × 三種全新吃法。新口味食品行表示，在500趴首日準備了800多顆蛋黃酥，開賣後大約一小時就全數完售，立刻打電話給老闆，緊急追加隔日產量。

新口味食品行強調，我們的蛋黃酥都是每天現烤出爐直送台北。昨晚緊急追加貨量後，老闆提前開工開始烤，今天馬上再送來兩千多顆蛋黃酥，如果今天周六生意還是這麼好，也會請老闆再多做一些，這三天我們預計可以賣到四千顆左右的蛋黃酥。

嗯，大概延續剛剛提到的，就是我們第一次參加「500盤」，而且之前也有得獎。所以這次我們想再把品牌理念好好呈現 —— 我們希望做出一種「串起心意的口味」，讓蛋黃酥不只是一顆蛋黃酥，而是能展現更多可能性的產品。

這次為了500趴，我們希望延續「讓蛋黃酥不只是蛋黃酥」的精神，我們特地去跟一些大品牌談授權，研發新的口味，希望讓蛋黃酥可以有新的價值，不再只是大家既定印象中的傳統蛋黃酥，特別做了新口味蛋黃酥風味禮盒，包括：烏魚子風味、麵茶風味、豬肉酥風味。

為了這次活動，我們特別研發了幾款風味禮盒。這幾款禮盒的風味不是隨便做做，我們真的去跟一些比較大的品牌談授權，合作研發新的口味，希望讓蛋黃酥可以有新的價值，不再只是大家既定印象中的那樣。

三款蛋黃酥風味也都有不同的呈現方式，有蘸醬的、有灑粉的、也有抹醬的，讓蛋黃酥有不同層次面向的呈現。新口味食品行500趴攤位觀察，目前客人買得最多的是烏魚子口味，麵茶跟豬肉口味也都賣得很好，也因為大家都想一次試試不同風味，所以綜合口味的「三珍海味」禮盒也很受歡迎。

新口味食品行特別為500趴推出「1+3 風味新品｜新口味蛋黃酥風味禮盒」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
新口味食品行特別為500趴推出「1+3 風味新品｜新口味蛋黃酥風味禮盒」。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
新口味食品行預計500趴2025三天活動可賣出四千顆蛋黃酥。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
新口味食品行預計500趴2025三天活動可賣出四千顆蛋黃酥。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

