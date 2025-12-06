快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／美式直火香炸場！雷蒙叔叔、頭家嬤煙燻BBQ 讓煙燻控暴動

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」連續3天進駐「500趴」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」連續3天進駐「500趴」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴2025」的第二天迎來久違的晴朗天氣，來自台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」與乘載了創辦人奶奶生命力的「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」，都把最招牌、最能代表自己的煙燻料理帶到現場，以滿滿煙火氣與直火香氣征服早鳥人潮，也成為今日市集裡最受討論的亮點。

「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」帶來招牌的煙燻系列，可另加購薯條搭配。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」帶來招牌的煙燻系列，可另加購薯條搭配。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「雷蒙叔叔美式餐廳」帶來到是招牌的「牛胸漢堡」、「費城人漢堡與」、「泰式手撕雞漢堡）」，其中以「牛胸漢堡」最受歡迎。將粉嫩的牛胸腹肉，經過長達16小時的低溫炭烤煙燻，加上數種醃料，包裹在牛胸肉的外層，搭配著漢堡麵包一同享用，讓人一口便立刻被濃厚肉香與煙燻層次徹底收服。

「雷蒙叔叔美式餐廳」的「牛胸漢堡」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「雷蒙叔叔美式餐廳」的「牛胸漢堡」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」則把招牌的「煙燻手撕」、「煙燻牛五花」、「煙燻牛胸肉」通通帶到「500趴」，還貼心提供「煙燻手撕豬/牛五花雙拼」選項，讓粉絲一次可以吃到兩個口味。此外，現場同時供應「500趴」限定的限量餐點「煙燻牛胸肉滷肉飯」，每份售價100元，首日50份在兩小時內完售；今、明兩天有追將數量至單日最多200份，想要嚐鮮的朋友得儘早入場選購，以免向隅。

位於台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」，特地來到「500趴」現場。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
位於台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」，特地來到「500趴」現場。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位 500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機 vivo 指定用車 HINO 

合作夥伴 統一超商、Hitachi

漢堡 餐廳

延伸閱讀

TPBL／扭轉18分落後 戰神主場逆轉攻城獅止敗

TPBL／對決渡邊雄太喊興奮 雷蒙恩：希望成為台灣能倚賴的球員

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／再戰日本變陣 捨阿巴西換譚傑龍

相關新聞

500趴2025／Hebe也愛的新口味蛋黃酥一小時完售！三天預計熱賣4千顆

「500趴」強勢回歸在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，受歡迎的美食攤位包括讓Hebe...

500趴2025／打卡轉扭蛋大受歡迎！HINO限定潮物吸引民眾排隊體驗

邁入創刊 5 週年的《500輯》，本週再度以全台最具號召力的質感潮流派對「500趴」掀起話題，美食、音樂、風格與生活品味...

500趴2025／美式直火香炸場！雷蒙叔叔、頭家嬤煙燻BBQ 讓煙燻控暴動

「500趴2025」的第二天迎來久違的晴朗天氣，來自台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」與乘載了創辦人奶奶生命力的「Ta...

500趴2025／500碗、甜名店入列 涼拌的「麻香川辣豆花」創新意

「500趴2025」今、明兩天持續在台北101水舞廣場登場，呼應《500輯》邁入創刊5周年的重要時刻，今年邀請眾多500...

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

《500輯》正式邁入創刊5周年，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」現正於台北101水舞廣場登場。其中...

2025「Bottega for Bottegas」登場！Bottega Veneta再度禮讚工匠精神

正因為工匠職人多專注於技能、物品的精巧而不擅宣傳，更值得人們深入體驗。Bottega Veneta在2021年發表了「B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。