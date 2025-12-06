聽新聞
500趴2025／美式直火香炸場！雷蒙叔叔、頭家嬤煙燻BBQ 讓煙燻控暴動
「500趴2025」的第二天迎來久違的晴朗天氣，來自台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」與乘載了創辦人奶奶生命力的「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」，都把最招牌、最能代表自己的煙燻料理帶到現場，以滿滿煙火氣與直火香氣征服早鳥人潮，也成為今日市集裡最受討論的亮點。
「雷蒙叔叔美式餐廳」帶來到是招牌的「牛胸漢堡」、「費城人漢堡與」、「泰式手撕雞漢堡）」，其中以「牛胸漢堡」最受歡迎。將粉嫩的牛胸腹肉，經過長達16小時的低溫炭烤煙燻，加上數種醃料，包裹在牛胸肉的外層，搭配著漢堡麵包一同享用，讓人一口便立刻被濃厚肉香與煙燻層次徹底收服。
「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」則把招牌的「煙燻手撕豬」、「煙燻牛五花」、「煙燻牛胸肉」通通帶到「500趴」，還貼心提供「煙燻手撕豬/牛五花雙拼」選項，讓粉絲一次可以吃到兩個口味。此外，現場同時供應「500趴」限定的限量餐點「煙燻牛胸肉滷肉飯」，每份售價100元，首日50份在兩小時內完售；今、明兩天有追將數量至單日最多200份，想要嚐鮮的朋友得儘早入場選購，以免向隅。
