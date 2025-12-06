快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／500碗、甜名店入列 涼拌的「麻香川辣豆花」創新意

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「無味定律Zero Sense」的豆花口味多元。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「無味定律Zero Sense」的豆花口味多元。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴2025」今、明兩天持續在台北101水舞廣場登場，呼應《500輯》邁入創刊5周年的重要時刻，今年邀請眾多500盤/碗/甜的得獎店家參展，民眾可一次品嘗全台各地知名美味。包括500碗得獎的「冠軍披薩Gino Pizza Napoletana」，以及500甜的名店、前身為「可甜可鹹X 豆花專賣店」的「無味定律」。

Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味，這也是麵包冠軍吳寶春與美食家馬世芳的推薦Pizza。店家帶來熱銷的「羅馬街邊牛肚包」與「提拉米蘇」，一甜一鹹、完美義式的舌尖旅行，另有義大利氣泡飲，以及牛肚包的料理包。店家首次參加500趴，「沒想到愈晚愈熱鬧，氣氛很好，美食、美酒加上演唱會樂音相伴，真的很有吸引力」。

Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

被稱為「最叛逆的一碗豆花」，「無味定律Zero Sense」也帶來5款店內最熱銷的豆花，有甜有鹹，讓豆花可以是飯後的甜品，也能是一道料理。像是得獎的「麻香川辣豆花」，加入自製的辣椒油、花椒油與榨菜、鹹酥花生、麻辣爆薏仁等，創新豆花吃法。業者說，四川的鹹豆花多半熱食，這裡端出涼拌版，更清爽可口。

出攤兩日，最熱銷的是經典嫩豆花的桂花釀，以及百花釀，「500趴的客層似乎都喜歡花香調」，店家笑說。5款豆花有碗裝與杯裝，現場不少人為創新口味而來，也有熟客專程來體驗演唱會與市集間的豆花味兒。

「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
500趴的第一個假日，現場人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
500趴的第一個假日，現場人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
被稱為「最叛逆的一碗豆花」，「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花，有甜有鹹，滋味豐富。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
被稱為「最叛逆的一碗豆花」，「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花，有甜有鹹，滋味豐富。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

料理包 羅馬 美食

延伸閱讀

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

相關新聞

500趴2025／Hebe也愛的新口味蛋黃酥一小時完售！三天預計熱賣4千顆

「500趴」強勢回歸在12月5日至12月7日周五至周日於台北101水舞廣場連high三天，受歡迎的美食攤位包括讓Hebe...

500趴2025／打卡轉扭蛋大受歡迎！HINO限定潮物吸引民眾排隊體驗

邁入創刊 5 週年的《500輯》，本週再度以全台最具號召力的質感潮流派對「500趴」掀起話題，美食、音樂、風格與生活品味...

500趴2025／美式直火香炸場！雷蒙叔叔、頭家嬤煙燻BBQ 讓煙燻控暴動

「500趴2025」的第二天迎來久違的晴朗天氣，來自台北行天宮附近的「雷蒙叔叔美式餐廳」與乘載了創辦人奶奶生命力的「Ta...

500趴2025／500碗、甜名店入列 涼拌的「麻香川辣豆花」創新意

「500趴2025」今、明兩天持續在台北101水舞廣場登場，呼應《500輯》邁入創刊5周年的重要時刻，今年邀請眾多500...

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

《500輯》正式邁入創刊5周年，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」現正於台北101水舞廣場登場。其中...

2025「Bottega for Bottegas」登場！Bottega Veneta再度禮讚工匠精神

正因為工匠職人多專注於技能、物品的精巧而不擅宣傳，更值得人們深入體驗。Bottega Veneta在2021年發表了「B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。