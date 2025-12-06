500趴2025／500碗、甜名店入列 涼拌的「麻香川辣豆花」創新意

「500趴2025」今、明兩天持續在台北101水舞廣場登場，呼應《500輯》邁入創刊5周年的重要時刻，今年邀請眾多500盤/碗/甜的得獎店家參展，民眾可一次品嘗全台各地知名美味。包括500碗得獎的「冠軍披薩Gino Pizza Napoletana」，以及500甜的名店、前身為「可甜可鹹X 豆花專賣店」的「無味定律」。

Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味，這也是麵包冠軍吳寶春與美食家馬世芳的推薦Pizza。店家帶來熱銷的「羅馬街邊牛肚包」與「提拉米蘇」，一甜一鹹、完美義式的舌尖旅行，另有義大利氣泡飲，以及牛肚包的料理包。店家首次參加500趴，「沒想到愈晚愈熱鬧，氣氛很好，美食、美酒加上演唱會樂音相伴，真的很有吸引力」。

Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

被稱為「最叛逆的一碗豆花」，「無味定律Zero Sense」也帶來5款店內最熱銷的豆花，有甜有鹹，讓豆花可以是飯後的甜品，也能是一道料理。像是得獎的「麻香川辣豆花」，加入自製的辣椒油、花椒油與榨菜、鹹酥花生、麻辣爆薏仁等，創新豆花吃法。業者說，四川的鹹豆花多半熱食，這裡端出涼拌版，更清爽可口。

出攤兩日，最熱銷的是經典嫩豆花的桂花釀，以及百花釀，「500趴的客層似乎都喜歡花香調」，店家笑說。5款豆花有碗裝與杯裝，現場不少人為創新口味而來，也有熟客專程來體驗演唱會與市集間的豆花味兒。

「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 500趴的第一個假日，現場人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 Gino Pizza Ｘ 君諾食品的攤位，展現滿滿的義式風味。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 被稱為「最叛逆的一碗豆花」，「無味定律Zero Sense」帶來5款店內最熱銷的豆花，有甜有鹹，滋味豐富。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi