500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

《500輯》正式邁入創刊5周年，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」現正於台北101水舞廣場登場。其中，不乏知名頂流餐廳進駐，例如位在台北微風信義45樓、首次出攤的莫爾頓牛排館，以及徒步可達的台北君悅酒店，皆帶來市集版的奢華饗宴。

莫爾頓牛排館帶來店內最受歡迎的「珍寶迷你蟹餅」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

台北莫爾頓牛排館為500趴首次出攤，並帶來店內招牌的「珍寶迷你蟹餅」與「迷你菲力牛排三明治」。前者在店內售價988元，市集風味不減，享對折優惠，不少粉絲早早排隊預約，民眾邱小姐說，「滿滿的蟹肉香氣，口感紮實，近期會造訪本店。」蟹餅一盒3顆，僅以麵包粉裹炸，蟹肉鮮甜，加上現煎香氣，很有聚客效果。

台北莫爾頓牛排館的「迷你菲力牛排三明治」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

另一道被稱為「CP值超高」的牛排三明治，一盒有4條手指麵包，先以奶油微煎，再放入香煎的美國菲力牛排切片，佐搭以醃漬洋蔥，滿滿肉香，美味且有飽足感。

台北君悅則是獻上各餐廳的代表作，並由總廚領軍坐鎮，攤位前一字排開所有品項，不少民眾讚說，「看到就餓了」。其中，台北君悅2樓雲錦餐廳端出的「芹菜鱈魚水餃」（又被稱之「天龍國水餃」）搭酸辣湯，以及Cheers餐廳帶來的「新加坡特色叻沙湯麵」，昨晚開賣2~3小時就銷售一空，今日備量增加一倍。

台北君悅帶來的「天龍國水餃」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

此外，還有為500趴復出的「金枕頭—咖哩雞麵包」，個頭碩大、金黃誘人，昨天也收到不少預約訂單。但因做法繁複，每日僅限定50顆。麵包內有雞肉、洋芋、咖哩醬燉煮入味，尾韻輕盈微辣，剪開後，可以徒手撥麵包沾醬吃，很適合團聚分享，也是地道的新加坡式吃法。

同樣每日限量50客的還有「華麗珠寶九宮格」，在鏡面玻璃下排列展出9款美型美色的甜品，超級吸睛，其中又以位居中央「像漢堡的馬卡龍」最受矚目，詢問度超高。

台北君悅超吸睛的九宮格，9款甜點一次滿足，每日限量50客。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北君悅酒店由總廚領軍出攤。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北君悅酒店的攤位人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 莫爾頓牛排館首次出攤，不少粉絲專程捧場。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

