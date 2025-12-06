快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北君悅酒店的攤位愈晚人氣愈旺。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅酒店的攤位愈晚人氣愈旺。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

《500輯》正式邁入創刊5周年，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」現正於台北101水舞廣場登場。其中，不乏知名頂流餐廳進駐，例如位在台北微風信義45樓、首次出攤的莫爾頓牛排館，以及徒步可達的台北君悅酒店，皆帶來市集版的奢華饗宴。

莫爾頓牛排館帶來店內最受歡迎的「珍寶迷你蟹餅」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
莫爾頓牛排館帶來店內最受歡迎的「珍寶迷你蟹餅」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

台北莫爾頓牛排館為500趴首次出攤，並帶來店內招牌的「珍寶迷你蟹餅」與「迷你菲力牛排三明治」。前者在店內售價988元，市集風味不減，享對折優惠，不少粉絲早早排隊預約，民眾邱小姐說，「滿滿的蟹肉香氣，口感紮實，近期會造訪本店。」蟹餅一盒3顆，僅以麵包粉裹炸，蟹肉鮮甜，加上現煎香氣，很有聚客效果。

台北莫爾頓牛排館的「迷你菲力牛排三明治」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北莫爾頓牛排館的「迷你菲力牛排三明治」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

另一道被稱為「CP值超高」的牛排三明治，一盒有4條手指麵包，先以奶油微煎，再放入香煎的美國菲力牛排切片，佐搭以醃漬洋蔥，滿滿肉香，美味且有飽足感。

台北君悅則是獻上各餐廳的代表作，並由總廚領軍坐鎮，攤位前一字排開所有品項，不少民眾讚說，「看到就餓了」。其中，台北君悅2樓雲錦餐廳端出的「芹菜鱈魚水餃」（又被稱之「天龍國水餃」）搭酸辣湯，以及Cheers餐廳帶來的「新加坡特色叻沙湯麵」，昨晚開賣2~3小時就銷售一空，今日備量增加一倍。

台北君悅帶來的「天龍國水餃」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅帶來的「天龍國水餃」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

此外，還有為500趴復出的「金枕頭—咖哩雞麵包」，個頭碩大、金黃誘人，昨天也收到不少預約訂單。但因做法繁複，每日僅限定50顆。麵包內有雞肉、洋芋、咖哩醬燉煮入味，尾韻輕盈微辣，剪開後，可以徒手撥麵包沾醬吃，很適合團聚分享，也是地道的新加坡式吃法。

同樣每日限量50客的還有「華麗珠寶九宮格」，在鏡面玻璃下排列展出9款美型美色的甜品，超級吸睛，其中又以位居中央「像漢堡的馬卡龍」最受矚目，詢問度超高。

台北君悅超吸睛的九宮格，9款甜點一次滿足，每日限量50客。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅超吸睛的九宮格，9款甜點一次滿足，每日限量50客。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅酒店由總廚領軍出攤。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅酒店由總廚領軍出攤。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅酒店的攤位人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
台北君悅酒店的攤位人氣滿滿。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
莫爾頓牛排館首次出攤，不少粉絲專程捧場。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
莫爾頓牛排館首次出攤，不少粉絲專程捧場。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

牛排 麵包 餐廳 台北101

延伸閱讀

500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

世界四大珍稀和牛一次享用！莫爾頓牛排館限時奢華饗宴 2888元起開吃

日職／軟銀總觀眾人數長年獨霸洋聯 徐若熙人氣值得期待

相關新聞

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

《500輯》正式邁入創刊5周年，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」現正於台北101水舞廣場登場。其中...

2025「Bottega for Bottegas」登場！Bottega Veneta再度禮讚工匠精神

正因為工匠職人多專注於技能、物品的精巧而不擅宣傳，更值得人們深入體驗。Bottega Veneta在2021年發表了「B...

陪你過假日？Harry Winston打造101聖誕裝置 薑餅人LINE貼圖太討喜

時值歲末年終之際，頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）一次捎來兩則喜訊，除了在台北101打造Winter...

500趴2025／美食與美聲開趴

聯合報系旗下的青年讀本《500輯》今年迎來五周年，質感市集「500趴2025」結合美食及音樂祭的概念再度舉辦，以年度主題...

500趴2025／臺虎精釀再現經典風味、酉鬼啤酒推「大人版」綠豆沙牛奶

2025年「500趴」今天（12月5日）傍晚正式開幕，位於台北101水舞廣場旁的500趴是由聯合報旗下媒體500輯連續三...

500趴2025／「500甜」名店法朋、星忱、某某甜點 獨家品項限定登場

「500趴2025」首日即端出最強甜點名店陣容，在首屆「500甜」一舉拿下8甜的當紅名店「法朋烘焙甜點坊」與「Quelq...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。