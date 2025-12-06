聽新聞
2025「Bottega for Bottegas」登場！Bottega Veneta再度禮讚工匠精神
正因為工匠職人多專注於技能、物品的精巧而不擅宣傳，更值得人們深入體驗。Bottega Veneta在2021年發表了「Bottega for Bottegas」企劃，嘗試挖掘全世界各地的巧手工藝故事，表彰工匠精神，日前品牌再度發表2025年的「Bottega for Bottegas」系列，持續支持中小型手工藝工坊。
工業與工匠的差別除了顯而易見的量化與批次，小型作坊更在每個物品的些微差異間讓手感溫度與細膩得以體現。2025年的「Bottega for Bottegas」企劃帶來了米蘭的鍍銀玻璃杯、紐約的雞尾酒籤，以及威尼斯的手工裝訂筆記本，完整呈現一段富有文化深度的微醺時光。
兩款鍍銀玻璃杯出自米蘭的Ganci Argenterie工坊，工坊創建於1926年，現在則由Morandino家族三代的四位傳人一同創作與營運，並以手工鑄造、錘刻與雕刻技法聞名；酒杯上的小巧裝飾常能帶來舌尖滋味以外的情緒昇華，結合Bottega Veneta經典繩結的純銀雞尾酒籤則由紐約品牌Heath Wagoner創作，Heath Wagoner的工作室位於紐約布魯克林，更由於Heath Wagoner的家庭背景，他更常將海洋與漁獵意念加入設計創作，成品並具有接近高級珠寶的專注和完成度。
一段美妙時光總需要記憶，透過威尼斯Paolo Olbi的手工裝訂筆記本，正可將思緒與隨想備份，尤其Paolo Olbi的裝飾美學融入了源自威尼斯、拜占庭與伊斯蘭美學，甚至將大理石、玻璃與陶瓷也加入創作，將美感賦予等同功能性的重要性並表彰工匠精神，或正是Bottega for Bottegas企劃的重要初心。
