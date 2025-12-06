聽新聞
陪你過假日？Harry Winston打造101聖誕裝置 薑餅人LINE貼圖太討喜
時值歲末年終之際，頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）一次捎來兩則喜訊，除了在台北101打造Winter Wonderland聖誕佈置，並在台灣LINE官方帳號推出期間限定貼圖，讓可愛薑餅人相伴過假日，和朋友愛人互通情意。
海瑞溫斯頓（Harry Winston）是來自美國紐約的頂級珠寶品牌，除了Marvelous Creation、New York、Winston Icons等頂級珠寶系列，設計珠寶的Cluster、婚嫁系列的HW也膾炙人口。多年與台北101合作打造夢幻打卡網美點的海瑞溫斯頓（Harry Winston），今年再度於台北101購物中心信義路入口運用品牌經典的藍色與金色聖誕球裝飾；以品牌名稱首字母縮寫的HW Logo隨處可見，三座大小錯落有致的聖誕樹營造出滿滿的聖誕氣息，深藍色禮物盒並覆蓋了宛如棉花糖般的積雪、並加上淡金色緞帶後，洋溢著餽贈分享的濃烈喜悅。
於此同時，穿梭在禮物盒之間的薑餅人更從現實穿梭「登入」網路，在海瑞溫斯頓（Harry Winston）的台灣官方LINE帳號中，只要加入好友即可免費下載聖誕主題貼圖，共有8組可愛的薑餅人搭配Harry Winston的禮物盒，搭配簡易的招呼語、雪花、愛心，向身邊或遠方的所愛之人、遞傳關心。
