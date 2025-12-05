500趴2025／臺虎精釀再現經典風味、酉鬼啤酒推「大人版」綠豆沙牛奶

2025年「500趴」今天（12月5日）傍晚正式開幕，位於台北101水舞廣場旁的500趴是由聯合報旗下媒體500輯連續三日舉辦，活動中涵蓋500盤、500碗、500甜的得獎店家出攤，每日皆有人氣樂手樂團表演。同時vivo亦是本次活動主要贊助之一，因此本則報導照片皆使用了vivo X300 Pro手機進行拍攝紀錄。而除了美食、精彩表演，想感受微醺滋味？不容錯過的則有台灣品牌「酉鬼啤酒UGLY BEER」與「臺虎精釀」皆於現場連續三日出攤。

強調融合台灣在地元素的「酉鬼啤酒UGLY BEER」，位於五股的酒廠成立於2019年，無論從風味、酒標設計，皆兼具在地性與幽默風格，將在500趴2025現場連續出攤三日。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝；提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

強調融合台灣在地元素的「酉鬼啤酒UGLY BEER」現場提供了生啤與瓶裝啤酒，三種口味的生啤最奇趣口味要屬「六歲的（綠豆）沙」，啤酒結合大量牛奶霜淇淋、綠豆沙餡與香草冰淇淋，將傳統甜品綠豆沙「轉大人」，成為成人才能飲用的「微醺版」綠豆沙牛奶，共有中杯（330ml/200元）、大杯（500ml/300元）兩種容量；瓶裝啤酒則有「六歲的芒DIPA」、酒體俐落香氣清新的「很～奇～異～」、溫潤麥芽與微甜的「五股派對」，其中「覆盆莓心果狂想曲」並以覆盆莓蛋糕為風味原型並加入開心果萃取液，因此帶來些微堅果香氣，「五股派對」則致敬10月的德國啤酒節，香氣跟苦感明顯，「六歲的芒DIPA」則是因應酒廠六周年誕生，香氣與苦感鮮明，尾韻乾爽俐落。

「臺虎精釀」則在500趴現場提供生啤、罐裝酒與無酒精多種選擇。其中「紫蘇泡泡Shiso Fizz」是以琴酒為基底加入紫蘇，酸酸甜甜並帶有夏日與草本的聯想；「長島冰啤」則是臺虎人氣單品，將經典調飲改造為氣泡微醺路線；「臺虎 白柚IPA」是品牌特製IPA，加入了日本柚子，口感則帶有輕微苦澀味與清爽香氣；500ml罐裝酒則包含「密密毛毛桃子啤酒」、「水果大亂鬥」、「櫻紅 櫻花白桃艾爾」與「粉紫泡泡葡萄啤酒」等四種口味，單罐100、買2送1，任買3罐則加送臺虎提袋乙個。臺虎精釀現場另提供了無酒精選項，「經典沙士風味汽水」具有肉桂、香草與冬青樹香氣，「奶油風味蘇打」則融合了奶油與香草冰淇淋，甜美開胃、也成為500趴現場美食的最佳解渴「夥伴」。

臺虎精釀於500趴2025現場三日出攤，並帶來經典罐裝酒與生啤。酉鬼啤酒現場亦販售瓶裝啤酒，並有「六歲的芒DIPA」、「很～奇～異～」、「五股派對」等多種風味。臺虎精釀的500ml罐裝酒現場提供「密密毛毛桃子啤酒」、「水果大亂鬥」、「櫻紅 櫻花白桃艾爾」與「粉紫泡泡葡萄啤酒」，皆是品牌人氣口味。

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定 主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機｜vivo 指定用車｜HINO 合作夥伴｜統一超商、Hitachi