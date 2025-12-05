500趴2025／「500甜」名店法朋、星悅、某某甜點 獨家品項限定登場

「500趴2025」首日即端出最強甜點名店陣容，在首屆「500甜」一舉拿下8甜的當紅名店「法朋烘焙甜點坊」與「Quelques Pâtisseries某某甜點」，還有獲得4盤肯定的「Brillante pâtisserie 星忱甜點」，都帶著獨家品項來到現場。

當紅名店「法朋烘焙甜點坊」驚喜開賣「草莓大福」，首日近百顆的數量，在開賣15分鐘之內即銷售過半。除了「草莓大福」，「法朋」同時帶來多款耶誕禮盒以及原味、草莓、巧克力三種口味的切片國王派，每個口味僅有個位數，是行家必搶的應景小點。

僅供外帶的「Quelques Pâtisseries某某甜點」，也來到500趴現場，除帶來與巧克力專門店「土然Terra」攜手推出的兩款限定聯名口味冰淇淋——「極致巧克力」與首度登場的「茉莉花生」，也同時帶來私房配方熱紅酒。此外，5種口味達克瓦茲也在500趴限定登場，其中「紅豆艾許奶油」、「茉莉花茶蜜文旦」、「焙茶黑糖麻糬」是中秋節販售口味的回歸，「玫瑰葡萄柚」、「烏龍茶草莓」則是全新限定口味。

法式甜點「Brillante pâtisserie 星忱甜點」除了帶來「鐵觀音」、「文山包種茶」、「伯爵茶」、「台東鹿野紅烏龍」4種口味的「茶風土可麗露」，也同時推出「香草熱紅酒＋草莓開心果史多倫（切片）」與「香草熱紅酒＋頂級巧克力潘納朵尼（切片）」兩款500趴限定組合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

