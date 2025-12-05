500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

質感族群青年讀本《500輯》今年正式迎來5周年，全台最大質感市集「500趴2025」特別融合策展手法，結合市集及音樂祭的概念再度舉辦，以年度主題「Back to the Future——做最好的決定」為主軸，連續3天在台北101水舞廣場接力開趴。活動於今天下午5點盛大登場，現場自下午四點起就陸續有粉絲排起人龍，短短4、5小時吸引2.2萬人次湧入，活動將延續整個周末。

全台最大質感市集「500趴2025」首日，吸引2.2萬人次湧入。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 三家「500盤」名店不到下午5點，即出現排隊人龍。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

今年「500趴」出攤陣容堪稱史上最豪華，一口氣齊聚多家「500盤」預約困難名店，帶來首度出攤的招牌料理。連續三年蟬聯「500盤」冠軍的台北晶華酒店晶華軒，為「500趴」獨家獻上「帝皇蝦西施泡飯」。台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明表示：「這是『西施泡飯』第一次走出戶外，物超所值，千萬不要錯過。」眾多粉絲更在開賣前就排起人龍，指名要買「帝皇蝦西施泡飯」，在人氣長紅下，下午六點半便銷售一空。

米其林一星法料餐廳「NOBUO」則帶來隱藏版菜單「李氏咖哩飯」，這是一道傳統的日式咖哩的加強版，裡面包含主廚李信男（Nobu Lee）對家的記憶，還有對好朋友的懷念。李信男表示，在「500趴」現場所供應的版本，就跟在餐廳裡面供應的版本一模一樣，一樣是先在大平底鍋放入奶油，以中小火去炒水梨、蘋果、奇異果、洋蔥，胡蘿蔔和西芹，待食材風味融合後，再加入丁香、肉桂、咖哩葉、辣椒、薑和月桂葉等香料，煮到一半的時候還要加入espresso咖啡增加風味，還要加入清酒、醬油、蜂蜜、牛奶等，最後再加入77%的巧克力和奶油一起煮，增添風味深度。

來自「金蓬萊遵古台菜餐廳」、連續5年入選「500盤」的「蓬萊排骨酥」，此次也難得地來到「500趴」。「蓬萊排骨酥」是主廚陳博璿，家傳三代的招牌菜色之一，選用適合酥炸、肥瘦相間的豬腹協排，以陳家祖傳獨家秘方、從不外傳的醬料醃製，下鍋前要先抓粉、裹上蛋黃，接著再以不同油溫炸兩次。臨上桌前，還要多一道「擠」的工序，由師傅先將肉往下擠，露出一小截骨頭，好讓客人只要輕輕一拉，就能輕鬆去骨。

在「500趴2025」現場，特別提供這三家「500盤」名店的「夢幻組合全餐，A「西施泡飯」（原價350元）、B「李氏咖哩飯」（原價250元）、C「蓬萊排骨酥」（原價200元）三者組合價只要720元。民眾也可以另選「A+B」優惠價550元、「A+C」優惠價520元、「B+C」優惠價400元。

在「500盤」常勝軍當中，還有天王周杰倫與昆凌的愛店「饗宴鐵板燒」，自宜蘭遠道而來，獨家帶來熬製12小時的「黃金花膠雞湯麵」。擁有「台中最美餐廳」美譽的「飛花落院」，也帶來「龍蝦關東煮」與「特調芭桂茶」，提供線上預約，外送、外帶都沒問題。法式餐廳「LOPFAIT樂斐」則帶來「紹子麵／炙燒海鮮濃白湯」，現場鮮香四溢，讓人一口就愛上這份暖意。

除了「500盤」名店，多家「500碗」人氣之選也加入「500趴」陣容。「台中租界炭火蝦飯」、「台南糯夫米糕」、「台北最強阿角紅燒肉劉美麗」、「台北東區欲罷不能鹹水雞」及「冠軍披薩Gino Pizza Napoletana」，從一開場就人潮不斷。

「500甜」最強甜點「法朋烘焙甜點坊」、「Quelques Pâtisseries某某甜點」、「Brillante pâtisserie 星忱甜點」、巧克力專門店「土然Terra」、藝人田馥甄（Hebe）推爆的鹿港「新口味食品行」的「蛋黃酥」，都是甜點控不能錯過的夢幻名單。尤其「法朋烘焙甜點坊」在現場驚喜開賣「草莓大福」，首日準備近百顆數量，在開賣15分鐘之內即銷售過半。

此外，「500趴2025」指定手機vivo，也帶著全新X300系列極限旗艦來到現場。民眾只要加入vivo官方好友帳號，即可領取應援棒與闖關卡，體驗X300系列手機完成任務挑戰，集滿印章後，便能獲得「再睡五分鐘」飲品兌換券乙張，讓科技與美味同行。

在「500趴2025」現場，也特別打造「500輯封面展」專區。一路以來，那些令人印象深刻的封面，不僅是設計作品，更是編輯、藝術家與設計師，對每一期主題最直接、最純粹的回應。當你在展區穿梭，會重新感受到《500輯》當初想要打破傳統報紙載體、用圖像說故事的那份悸動；也希望在派對的歡樂中，能透過這些富含感性的畫面，喚起大家對「純粹之美」的想望。

只要在活動現場，到官方設置的打卡裝置拍照或錄製限動，發布到個人IG或 FB，tag @500times 並加上 「#500趴2025、#做最好的決定」，再到服務台出示畫面，就能立即參加抽獎。一起在 500 趴留下最美的一瞬，也順便把幸運帶回家。

在六、日兩天預計還有來自台南東區的知名餐酒館「在島之後After Island」加入出攤陣容，將由主理人Joey與主廚Roll，特別帶來「萃」、「Bang Bang」、「大地的瑰寶」三款特調。

「飛花落院」將所獲得的歷屆「500盤」帶到「500趴」，與現場粉絲分享。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 自宜蘭遠道而來的「饗宴鐵板燒」，獨家帶來熬製12小時的「黃金花膠雞湯麵」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 現場特別打造「500輯封面展」專區，回顧過去5年來令人印象深刻的封面設計。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「飛花落院」帶來「龍蝦關東煮」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明（左）與米其林一星法料「NOBUO」主廚李信男，攜手帶來「帝皇蝦西施泡飯」與隱藏版菜單「李氏咖哩飯」。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 台中「租界炭火蝦飯」，香氣四溢，令人垂涎。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 藝人田馥甄（Hebe）推爆的鹿港「新口味食品行」的「蛋黃酥」，也是現場人氣之選。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 三家「500盤」名店的「夢幻組合全餐，「李氏咖哩飯」（左）、「蓬萊排骨酥」（右）、「帝皇蝦西施泡飯」三者組合價720元。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 「500趴2025」指定手機vivo，也帶著全新X300系列極限旗艦來到現場。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 三家「500盤」名店不到下午5點，即出現排隊人龍。圖/500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

◎500趴2025｜免費入場

．活動日期：2025/12/5（五）－12/7（日）

．活動時間：周五17:00～22:00、周六11:00～21:00、周日11:00～18:00

．活動地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號）

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康