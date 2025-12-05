500趴2025／阿角紅燒肉劉美麗首度登場500趴 欲罷不能鹹水雞超人氣

快訊

聯合報／ 文／林芷婕
500碗獲獎店家「阿角紅燒肉劉美麗」，每天現選的溫體豬肉，每個部位都好吃多汁。｜圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸，這個以策展手法結合市集及音樂祭之概念大受好評，今年以嶄新面貌和大家在12/5-7周五至周日於台北101水舞廣場連續狂歡三天。

「500趴2025」以品牌創立以來的核心概念「世代混搭．質感重擊」作為基礎，全新升級帶來「Back to the Future──做最好的決定」成為年度主題，匯聚多家人氣餐飲店家，12/5當天正式17:00開幕前就已經人潮集聚，夜幕一落，在音樂和美食之間，人來人往，氣氛熱絡。

500碗獲獎店家「阿角紅燒肉劉美麗」，每年都讓500碗市集大排長龍，今年首度來到500趴出攤，阿角紅燒肉劉美麗也表示很高興能夠來到市集接觸不同年齡層的客群，每天現選的溫體豬肉，每個部位都好吃，但他們尤其推薦如果還沒吃過的客人先從最瘦最軟嫩的二層肉吃起，若是較為年輕的客群，喜歡豬肉Q彈口感，不妨點夾心肉一邊帶點豬肉油花一邊又是彈口口感，而限量的小不點，是親自到店裡都要碰運氣的部位，炸得酥酥脆脆咬下去彈口有點嚼勁同時又肉汁滿溢，被問到每次擺攤，哪種肉最先賣完，他們自信地說：「每種都很快就完售！」

從台北東區起家到各區都有分店，超受歡迎的宵夜霸主「欲罷不能鹹水雞」也來到現場，帶來了划算的鹹水雞和煙燻雞，還有各種雞內臟組合，以及滿滿的蔬菜、小菜種類可以選擇，健康的紅蘿蔔、黑木耳、秋葵、蓮藕，到增添辛香的洋蔥或鹹香又有口感的筍干等，吃完甜點或油膩飯麵，再來這裡帶上一包涮嘴又爽口的鹹水雞，成就完美的週末假期！

500趴2025｜免費入場

活動日期：2025/12/5（五）－12/7（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號）

＊出攤品牌名單與實際販售品項，請以現場為準

活動官網：https://udn.com/500party/

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

豬肉 燒肉 音樂

