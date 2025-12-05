500趴2025／Indomie營多麵現身500趴 免費試吃、扭蛋人人有獎

來自印尼、風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度來到年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日在台北101水舞廣場帶來充滿南洋風情的滋味與熱情。其中包括全球銷售第一的「營多拌炒麵」，以及全新品拌湯麵的杯麵版，並於現場提供無限量試吃。

根據權威市調機構KANTAR凱度集團發布的「2024年品牌足跡報告」，Indomie營多麵一舉榮獲「全球最受選擇的速食麵品牌」與「全球最受選擇的清真速食麵品牌」雙重殊榮。它的經典美味，也來到500趴現場，業者表示，營多麵的小麥含量高，最好快煮3分鐘，即可品嘗完美Q彈的麵條，再拌入單獨包裝、獨家秘製的醬料，調味可客製化，且層次豐富、香氣逼人，彷彿置身於熱情的南洋國度。

500趴現場除了現煮熱騰騰、香氣四溢的湯麵，供民眾免費品嘗，也帶來熱銷的3款乾麵、1款湯麵，並以10包100元的500趴活動限定優惠價開賣。此外，新品杯裝的「拌湯麵」目前僅於全家便利商店獨賣，現場也販售限定新品6杯麵組200元的套裝價，再送湯杯麵可愛公仔，打開內有環保袋，十分實用。

首度在台推出、創新的首款湯杯麵系列「營多拌湯麵—青檸牛肉風味」，以多種南洋香料為基底，融入獨特的青檸清香與鮮美牛肉，湯頭濃郁酸甜，也是東南亞少有的「清爽」口味。

此外，現場同步推出滿額抽獎活動，人人有獎，扭蛋內的獎項有精美的泡麵周邊商品如丹寧購物袋、T恤、背包等，民眾邊吃邊買還可拿好禮，將營多麵的獨特魅力和生活樂趣帶回家。

