快訊

鹹粥嬤金孫被騙出國涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／Indomie營多麵現身500趴 免費試吃、扭蛋人人有獎

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「Indomie營多麵」帶來多款熱銷商品及新品。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「Indomie營多麵」帶來多款熱銷商品及新品。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

來自印尼、風靡全球的速食品牌「Indomie營多麵」，首度來到年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日在台北101水舞廣場帶來充滿南洋風情的滋味與熱情。其中包括全球銷售第一的「營多拌炒麵」，以及全新品拌湯麵的杯麵版，並於現場提供無限量試吃。

根據權威市調機構KANTAR凱度集團發布的「2024年品牌足跡報告」，Indomie營多麵一舉榮獲「全球最受選擇的速食麵品牌」與「全球最受選擇的清真速食麵品牌」雙重殊榮。它的經典美味，也來到500趴現場，業者表示，營多麵的小麥含量高，最好快煮3分鐘，即可品嘗完美Q彈的麵條，再拌入單獨包裝、獨家秘製的醬料，調味可客製化，且層次豐富、香氣逼人，彷彿置身於熱情的南洋國度。

500趴現場除了現煮熱騰騰、香氣四溢的湯麵，供民眾免費品嘗，也帶來熱銷的3款乾麵、1款湯麵，並以10包100元的500趴活動限定優惠價開賣。此外，新品杯裝的「拌湯麵」目前僅於全家便利商店獨賣，現場也販售限定新品6杯麵組200元的套裝價，再送湯杯麵可愛公仔，打開內有環保袋，十分實用。

首度在台推出、創新的首款湯杯麵系列「營多拌湯麵—青檸牛肉風味」，以多種南洋香料為基底，融入獨特的青檸清香與鮮美牛肉，湯頭濃郁酸甜，也是東南亞少有的「清爽」口味。

此外，現場同步推出滿額抽獎活動，人人有獎，扭蛋內的獎項有精美的泡麵周邊商品如丹寧購物袋、T恤、背包等，民眾邊吃邊買還可拿好禮，將營多麵的獨特魅力和生活樂趣帶回家。

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度現身500趴。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度現身500趴。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
創新的首款湯杯麵系列「營多拌湯麵—青檸牛肉風味」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
創新的首款湯杯麵系列「營多拌湯麵—青檸牛肉風味」。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
現場提供民眾試吃。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
現場提供民眾試吃。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

湯麵 品牌 速食

延伸閱讀

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

帶來濃厚南洋熱情！Indomie營多麵現身500趴 免費試吃還有滿額送

牛肉不是煮得太乾硬就是太軟爛？燉牛肉暗藏秘訣 這一點最常被忽略

新社花海暨台中花毯節破200萬人次 商圈推優惠吸客

相關新聞

500趴2025/史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

質感族群青年讀本《500輯》今年正式迎來5周年，全台最大質感市集「500趴2025」特別融合策展手法，結合市集及音樂祭的...

500趴2025／阿角紅燒肉劉美麗首度登場500趴 欲罷不能鹹水雞超人氣

呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸...

500趴2025／Indomie營多麵現身500趴 免費試吃、扭蛋人人有獎

來自印尼、風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度來到年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日在台...

500趴2025／500盤得獎3名店出攤 「飛花落院」首度推出龍蝦關東煮

500盤得獎餐廳強勢出攤，各大名店齊聚「500趴2025」。其中包括來自宜蘭、深受周杰倫與昆凌喜愛的「饗宴鐵板燒」，該店...

500趴2025／3大名店聯手 晶華軒「西施泡飯」首度端出個人版

《500輯》創刊5周年，旗下全台最強質感潮流派對「500趴」今年陣容更堅強，亮點之一，是集結3大最強夢幻組合的攤位，包括...

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月1日至12月3日）再度於台北101水舞廣場登場！今日（12月1日）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。