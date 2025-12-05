500趴2025／500盤得獎3名店出攤 「飛花落院」首度推出龍蝦關東煮

500盤得獎餐廳強勢出攤，各大名店齊聚「500趴2025」。其中包括來自宜蘭、深受周杰倫與昆凌喜愛的「饗宴鐵板燒」，該店蟬聯5年500盤，推出耗時12小時慢火熬製的限定「黃金花膠雞湯麵」。開趴首日還未開賣，攤位前就湧現人潮，多數是主廚程智勇的粉絲。主廚透露，首次出攤，只賣一道料理、限量2千碗，售完即停。

程智勇表示，為了此次出攤，特別訂製可重複使用的碗；而好吃之秘，在於雞的品質，以及耐心熬煮，才能重現兒時媽媽在大拜拜前、一次煮一二十隻雞才有的澄黃果凍，他說，「天然風味，必須等待」。

同樣蟬聯5年500盤的超級訂位困難店、來自台中的「飛花落院」，也為500趴帶來「龍蝦關東煮」與「龍膽石斑關東煮」，以柴魚高湯加入石斑魚骨耗時熬煮，並添加味噌風味，除了半只大龍蝦或滿滿龍膽石斑肉片外，關東煮還包括17種鮮美食材，包括竹輪、山藥、甜豆、章魚等，3天限量1千份。

此外，飛花落院也帶來年節滋味「一口烏魚子」，每盒有13片，分別有原味、貴妃烏龍茶燻、青花椒微麻等三種風味可選。

台北法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」，也預備了500趴限定的炙燒叉燒哨子麵、魚白湯，裝盛方式維持法式優雅，但價格更親民。另有吸引民眾打卡的「帕菲杯」，5種層次展現5款美色與風味，好吃也好拍。

知名法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」，也帶來500趴限定的多道料理。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 饗宴鐵板燒主廚程智勇（圖右）親到現場，不少粉絲專程前來捧場。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 一位難求的飛花落院，除了帶來限定料理，也陳展500盤的歷年得盤。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

