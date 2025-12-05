快訊

鹹粥嬤金孫被騙出國涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／3大名店聯手 晶華軒「西施泡飯」首度端出個人版

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
集結3大最強夢幻組合的攤位，強強聯手推出組合套餐。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
集結3大最強夢幻組合的攤位，強強聯手推出組合套餐。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

《500輯》創刊5周年，旗下全台最強質感潮流派對「500趴」今年陣容更堅強，亮點之一，是集結3大最強夢幻組合的攤位，包括連續蟬聯3年500盤冠軍的「晶華軒」，首度帶來獨家帝皇蝦西施泡飯，以及500盤常勝軍「NOBUO」推出店內招牌、也是菜單隱藏版的李氏咖哩飯，首度在500趴出攤。還有連續5年入選500盤的「金蓬萊遵古台菜」，將在500趴經典呈現獨門招牌菜蓬萊排骨酥。

一位難求的3大名店同步出攤，除了單點，也「強強聯手」推出組合優惠價720元，超高CP值，在開趴首日吸引滿滿排隊人潮。

台北晶華酒店晶華軒廚藝總監鄔海明現身活動會場，他說，此次的西施泡飯完全原汁原味，需以龍蝦、白蝦、沙公等先熬煮3小時，湯鮮味美。排隊民眾說，「有超大塊的蝦肉、蟹肉，湯頭海味十足」。也有人直指，「光是3道小菜就不止這個價（售價350元）」，小菜有醬香入味的牛腱肉、蝦籽溏心蛋與思鄉菜，晶華軒粉絲葉小姐開心的說，「都是晶華軒必點招牌，真的太划算。」

米其林一星名店「NOBUO」也推出人氣「李氏咖哩飯」，現場畫龍點睛淋上鮮奶油，色香味美極其誘人。同樣一位難求的「金蓬萊遵古台菜」也難得出攤，端出店內招牌蓬萊排骨，現場油炸出鍋，也是排隊必點。

集結3大最強夢幻組合的攤位，強強聯手推出組合套餐。是今年500趴最大亮點之一。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
集結3大最強夢幻組合的攤位，強強聯手推出組合套餐。是今年500趴最大亮點之一。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
集結3大最強夢幻組合的攤位，是今年500趴最大亮點之一。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
集結3大最強夢幻組合的攤位，是今年500趴最大亮點之一。攝影：圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi

咖哩 排骨

延伸閱讀

影／立委張啓楷送高麗菜挺農民 現場大排長龍有人拿1顆等2小時

苑裡漁港航道遭飛砂淤積 漁船進出受阻盼政府解決

影／粉紅超跑高雄遶境首場上千人爭睹 婦替小學女兒請假鑽轎底

泰鍋吃到飽買1送1！新竹人衝 藍象廷「2人同行1人免費」只有3天 半價爽嗑「打拋豬飯、摩摩渣渣」

相關新聞

500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

質感族群青年讀本《500輯》今年正式迎來5周年，全台最大質感市集「500趴2025」特別融合策展手法，結合市集及音樂祭的...

500趴2025／阿角紅燒肉劉美麗首度登場500趴 欲罷不能鹹水雞超人氣

呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸...

500趴2025／Indomie營多麵現身500趴 免費試吃、扭蛋人人有獎

來自印尼、風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度來到年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日在台...

500趴2025／500盤得獎3名店出攤 「飛花落院」首度推出龍蝦關東煮

500盤得獎餐廳強勢出攤，各大名店齊聚「500趴2025」。其中包括來自宜蘭、深受周杰倫與昆凌喜愛的「饗宴鐵板燒」，該店...

500趴2025／3大名店聯手 晶華軒「西施泡飯」首度端出個人版

《500輯》創刊5周年，旗下全台最強質感潮流派對「500趴」今年陣容更堅強，亮點之一，是集結3大最強夢幻組合的攤位，包括...

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月1日至12月3日）再度於台北101水舞廣場登場！今日（12月1日）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。