500趴2025／3大名店聯手 晶華軒「西施泡飯」首度端出個人版
《500輯》創刊5周年，旗下全台最強質感潮流派對「500趴」今年陣容更堅強，亮點之一，是集結3大最強夢幻組合的攤位，包括連續蟬聯3年500盤冠軍的「晶華軒」，首度帶來獨家帝皇蝦西施泡飯，以及500盤常勝軍「NOBUO」推出店內招牌、也是菜單隱藏版的李氏咖哩飯，首度在500趴出攤。還有連續5年入選500盤的「金蓬萊遵古台菜」，將在500趴經典呈現獨門招牌菜蓬萊排骨酥。
一位難求的3大名店同步出攤，除了單點，也「強強聯手」推出組合優惠價720元，超高CP值，在開趴首日吸引滿滿排隊人潮。
台北晶華酒店晶華軒廚藝總監鄔海明現身活動會場，他說，此次的西施泡飯完全原汁原味，需以龍蝦、白蝦、沙公等先熬煮3小時，湯鮮味美。排隊民眾說，「有超大塊的蝦肉、蟹肉，湯頭海味十足」。也有人直指，「光是3道小菜就不止這個價（售價350元）」，小菜有醬香入味的牛腱肉、蝦籽溏心蛋與思鄉菜，晶華軒粉絲葉小姐開心的說，「都是晶華軒必點招牌，真的太划算。」
米其林一星名店「NOBUO」也推出人氣「李氏咖哩飯」，現場畫龍點睛淋上鮮奶油，色香味美極其誘人。同樣一位難求的「金蓬萊遵古台菜」也難得出攤，端出店內招牌蓬萊排骨，現場油炸出鍋，也是排隊必點。
