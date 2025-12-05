快訊

500趴2025／人氣「當吧」推500趴限定特調 台南「在島以後」六日現身

聯合報／ 文／林芷婕
三度在500趴出攤的「當吧」歡樂說出「來500趴擺攤是我們做過最好的決定！」圖／500輯攝影團隊提供；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸，這個以策展手法結合市集及音樂祭之概念大受好評，今年以嶄新面貌和大家在12/5-7周五至周日於台北101水舞廣場連續狂歡三天。

「500趴2025」以品牌創立以來的核心概念「世代混搭．質感重擊」作為基礎，全新升級帶來「Back to the Future──做最好的決定」成為年度主題，匯聚多家人氣餐飲店家，12/5當天正式17:00開幕前就已經人潮集聚，夜幕一落，在音樂和美食之間，人來人往，氣氛熱絡。

常在音樂祭出現的「當吧」歡樂說出「來500趴擺攤是我們做過最好的決定！」已經三度來500趴出攤，分享每次都能接觸到不同於其他市集的人群，也能跟左右攤商互相認識，或者吃到超乎預期的美食，「當吧」這次呈現三杯特調，都是因應500趴調製，他們依據這次的表演名單，選出了不同創作者的三首歌，再從每首歌的情境出發調飲，從「藍色的你」、「愛人錯過」到「嗜愛動物」，藍色的你以藍綠色呈現，基底為琴酒，柚子和檸檬葉添加一點酸度，再用氣泡呈現出清爽感；愛人錯過則以威士忌為底，加入情人果、玫瑰帶來酸甜的戀愛氣息，最頂端則打上紅茶泡沫添加一些愛的苦澀；嗜愛動物用龍舌蘭打底，然後再用鹹蛋黃加上鳳梨製造出鳳梨酥內餡般甜中帶著奶油味的味覺，同時蛋黃也是為了表現出一種生命力呼應調酒（也是歌名）的「動物」，一杯$200的特調推出了市集限定的三杯$500價。

而12/6-12/7兩天，台南超人氣無酒單餐酒館「在島以後」也將北上現身500趴，帶來三杯為500趴打造的酒精飲品，「萃」、「BangBang」以及「大地的瑰寶」等層次豐富的調酒，讓500趴的每個時刻，來者都能在微醺中愉悅度過。

「當吧」這次呈現三杯特調，都是因應500趴調製，選出了不同創作者的三首歌，從「藍色的你」、「愛人錯過」到「嗜愛動物」。圖／500輯攝影團隊提供；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
告五人名曲為名的愛人錯過則以威士忌為底，加入情人果、玫瑰帶來酸甜的戀愛氣息，最頂端則打上紅茶泡沫添加一些愛的苦澀。圖／500輯攝影團隊提供；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主辦單位 500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機 vivo

指定用車 HINO

合作夥伴 統一超商、Hitachi

活動官網：https://udn.com/500party/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

