500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

聯合報／ 文／陳宜慧
全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月1日至12月3日）再度於台北101水舞廣場登場！今日（12月1日）由首次在500趴出攤的亞洲50大咖啡館Fika Fika Cafe與人氣爆棚的再睡5分鐘率先出攤，帶來一眾美味好食，現場略有寒意仍不減熱情人潮持續湧入。

首次在500趴出攤的Fika Fika Cafe以有別店內的單品衣索比亞咖啡豆為主角，帶來三款市集限定美味，冰飲「梅爾檸檬寶貝藝妓西西里」使用單一產地義式濃縮咖啡，搭配帶有柑橘甜與花香的梅爾檸檬，熱飲「微醺法芙娜摩卡」同樣以單品咖啡豆中深烘焙帶來煙醺味，還加入些許威士忌，一口飲下可可咖啡煙燻感一次感受，適合微冷的天氣。另外還有現烤比利時烈日鬆餅則提供原味、肉桂、焦糖三種口味選擇，其中以自製焦糖與洲南鹽場海鹽製成的「焦糖」，不只具有濃濃奶油香更混融鹹甜風味，吃一口再搭上咖啡完全大滿足。此外，現場不只有義式濃縮咖啡如黑咖啡、拿鐵等，同時亦提供三款熱手沖咖啡，從肯亞水洗的富士蘋果香、哥倫比亞日曬荔枝感，到衣索比亞寶貝藝妓的熱帶水果味，皆展現出截然不同的風味屬性。

不過，如果咖啡喝多想換個口味，這次500趴還有由YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，帶來適合搭配市集美食的精選招牌手搖飲，從清爽解膩的「午茉綠」、「日安紅」，到酸爽討喜的「檸檬午茉」，以及行家最愛、經由獨特工法打發口感厚實綿密滑順的「棉被午茉綠」，和以高品質茶葉搭配鮮奶所創造茶奶風味平衡的「日安紅濃茶歐蕾」，都能讓人在大啖美食之餘，也能用一杯順口好茶讓味蕾重新出發，繼續朝其它攤美味邁進。

2025年500趴以「做最好的決定Back to the Future」為題，邀來星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤，今天活動從下午5點持續到晚上10點，更多500趴詳情請參閱500輯官方網站或臉書專頁。

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位 500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機 vivo

指定用車 HINO

合作夥伴 統一超商、Hitachi

活動官網：https://udn.com/500party/

