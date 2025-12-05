500趴2025／「真演唱會神機」vivo X300系列為音樂派對神助攻

「500趴2025」強勢回歸，以「Back to the Future─做最好的決定」為主題，12月5日至12月7日在台北101水舞廣場帶來全台第一質感潮流派對。為了帶給大家全新的感受，「500趴2025」與指定手機vivo特別合作，透過搭載蔡司2億畫素鏡頭的最強「真演唱會神機」vivo X300系列，清晰記錄500趴音樂派對的每一刻精彩。

vivo在「500趴2025」活動現場以品牌色藍色系打造搶眼的耶誕裝置打卡區，並設置專屬攤位，可以親身體驗vivo X300系列真演唱會神機、以及搭配增距鏡的超強遠距拍攝實力。透過vivo X300 Pro與增距鏡，500趴音樂派對舞台上歌手、樂團演出時的一舉一動與神情，都彷彿近在眼前。

於現場攤位加入vivo官方好友帳號即可領取演唱會應援棒及闖關卡；依闖關說明，體驗vivo X300系列手機，完成任務挑戰並集滿印章後，即可獲得「再睡五分鐘」飲品兌換券乙張。今天（12月5日）晚上隨著首日演唱會開唱，攤位周圍聚集體驗演唱會神機的消費者也愈來愈多。

vivo X300系列定義「影像雙王」新格局，其中vivo X300 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線；1/1.4吋超大感光元件配合蔡司APO頂級色差控制技術，以及升級版的蔡司T*鍍膜，有效抑制眩光與鬼影，讓畫面純淨透亮、細節生動。