超商拚點數兌換旺季 統一超推出品牌專用點

進入12月點數兌換旺季，統一超調整會員經營工具，宣布在會員系統OPENPOINT APP首度推出「品牌專用點」新功能，作為既有點數架構的延伸，首波應用於7-ELEVEN的燕麥飲品，消費者購買指定商品滿額後可獲得等值的專用點，用於折抵同品項消費。

有超商業者私下表示，統一超此次推出品牌專用點，本質上並非大幅調整會員制度，而是讓點數回饋更聚焦在特定商品或品類，目的是提升回購率。

統一超今天透過新聞稿指出，點數如現金、折抵生活消費已成為會員服務標配，在2014年起以跨產業、跨通路、跨海外結盟，拓展差異化點數生態圈，包括兌換商品、折抵帳單與抽獎等功能，其中以兌換商品的使用量最高。

統一超也指出，OPENPOINT APP今天起推出新功能「品牌專用點」，此次推出品牌專用點，讓會員購買指定商品可累積點數，下次購買可折抵，1點等於1元。

統一超向中央社記者表示，希望透過點數使用便利性、超值優惠、跨店兌換及數位折抵工具，增加會員黏著度，也是針對熱門品類進行更細緻分群，提高點數使用頻率與黏著度的一項工具，未來也將因應消費者反應需求，推出不同商品的品牌專用點活動。

全家則表示，目前會員數突破1900萬人，點數採消費1元累1點，300點折抵1元，可於全台4400家全家店舖及全盈+PAY特約店折抵，也可用於水電費、瓦斯費、停車費及監理規費用等14項公費代收項目。全家近期啟動年底大兌點活動，也是鼓勵會員活化手中點數。