快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

超商拚點數兌換旺季 統一超推出品牌專用點

中央社／ 台北5日電
圖為OPENPOINT APP使用者介面示意圖。圖／7-ELEVEN提供
圖為OPENPOINT APP使用者介面示意圖。圖／7-ELEVEN提供

進入12月點數兌換旺季，統一超調整會員經營工具，宣布在會員系統OPENPOINT APP首度推出「品牌專用點」新功能，作為既有點數架構的延伸，首波應用於7-ELEVEN的燕麥飲品，消費者購買指定商品滿額後可獲得等值的專用點，用於折抵同品項消費。

有超商業者私下表示，統一超此次推出品牌專用點，本質上並非大幅調整會員制度，而是讓點數回饋更聚焦在特定商品或品類，目的是提升回購率。

統一超今天透過新聞稿指出，點數如現金、折抵生活消費已成為會員服務標配，在2014年起以跨產業、跨通路、跨海外結盟，拓展差異化點數生態圈，包括兌換商品、折抵帳單與抽獎等功能，其中以兌換商品的使用量最高。

統一超也指出，OPENPOINT APP今天起推出新功能「品牌專用點」，此次推出品牌專用點，讓會員購買指定商品可累積點數，下次購買可折抵，1點等於1元。

統一超向中央社記者表示，希望透過點數使用便利性、超值優惠、跨店兌換及數位折抵工具，增加會員黏著度，也是針對熱門品類進行更細緻分群，提高點數使用頻率與黏著度的一項工具，未來也將因應消費者反應需求，推出不同商品的品牌專用點活動。

全家則表示，目前會員數突破1900萬人，點數採消費1元累1點，300點折抵1元，可於全台4400家全家店舖及全盈+PAY特約店折抵，也可用於水電費、瓦斯費、停車費及監理規費用等14項公費代收項目。全家近期啟動年底大兌點活動，也是鼓勵會員活化手中點數。

商品 統一超 消費

延伸閱讀

指刑事局曾用不適工具測生成式AI 楊瓊瓔疑封禁小紅書專業性

遭質疑用掃毒軟體「亂測」生成式AI 刑事局澄清了

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

活化大腦防失智！填空遊戲、數獨讓你腦齡逆

相關新聞

500趴2025／史上最豪華陣容 2.2萬人湧入 晶華軒「西施泡飯」獨家出攤

質感族群青年讀本《500輯》今年正式迎來5周年，全台最大質感市集「500趴2025」特別融合策展手法，結合市集及音樂祭的...

500趴2025／阿角紅燒肉劉美麗首度登場500趴 欲罷不能鹹水雞超人氣

呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸...

500趴2025／Indomie營多麵現身500趴 免費試吃、扭蛋人人有獎

來自印尼、風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，首度來到年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日在台...

500趴2025／500盤得獎3名店出攤 「飛花落院」首度推出龍蝦關東煮

500盤得獎餐廳強勢出攤，各大名店齊聚「500趴2025」。其中包括來自宜蘭、深受周杰倫與昆凌喜愛的「饗宴鐵板燒」，該店...

500趴2025／3大名店聯手 晶華軒「西施泡飯」首度端出個人版

《500輯》創刊5周年，旗下全台最強質感潮流派對「500趴」今年陣容更堅強，亮點之一，是集結3大最強夢幻組合的攤位，包括...

500趴2025／Fika Fika Cafe帶來三款市集限定 再睡5分鐘推人氣口味

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月1日至12月3日）再度於台北101水舞廣場登場！今日（12月1日）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。