快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

500趴2025／3+2 Design Studio操刀設計！「500輯封面展」一次呈現60期文化風景

聯合報／ 文／陳宜慧
「500輯封面展」專區由設計團隊3+2 Design Studio操刀，以材料的質感創造出多元文化風景。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
「500輯封面展」專區由設計團隊3+2 Design Studio操刀，以材料的質感創造出多元文化風景。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月5日至12月7日）再度於台北101水舞廣場登場！2025年500趴以「做最好的決定Back to the Future」為題，邀來星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤。為響應《500輯》創刊5周年，500趴2025現場特別設置「500輯封面展」專區，以逢雙周五出版、近三年共60期的精美封面，突顯品牌最初顛覆傳統報紙載體的大膽嘗試，更展現出由編輯、藝術家、設計師共同創作下，各種令人難忘的紙本風景。

此次戶外展場空間由設計團隊3+2 Design Studio操刀，擅長以材料和工法回應主題的他們，以溫室孵育為概念，透過輕盈布料營造出廣場小屋的溫馨感。在封面挑選上，主要以近60期為依據，讓大眾藉由圖像感受專屬於紙本的力量。特別是《500輯》自第100期後進行改版，透過此次展覽不只讓大眾一窺封面構成上的變革，同時也能彰顯出更為大膽的選題方向，同時，透過這些圖像，亦可感受到500輯編輯團隊在資訊滿溢的時代中，持續以報紙的手感溫度與視覺的詩意搭建起觀者與紙本和時代之間密不可分的生活關聯。

同時，現場不只提供500趴限量專刊免費索取，另設有紀念蓋章區可透過集章形式，讓大家一次蒐齊500輯旗下代表IP的經典符號。最後逛完封面展區後，也可前往手繪共創區，將自己的創意疊加在其它人的作品之上，共同打造出獨一無二的《500輯》封面。讓大眾在市集派對歡愉氛圍下，也能透過每張封面捕捉當代文化、生活美學與社會的脈動，感受紙本與內在世界的共振。

每張封面都是對當代文化、生活美學與社會脈動的敏銳捕捉。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
每張封面都是對當代文化、生活美學與社會脈動的敏銳捕捉。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
現場提供500趴限量專刊免費索取。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
現場提供500趴限量專刊免費索取。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
展區設有紀念蓋章區可透過集章形式，讓大家一次蒐齊500輯旗下代表IP的經典符號。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
展區設有紀念蓋章區可透過集章形式，讓大家一次蒐齊500輯旗下代表IP的經典符號。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
在手繪共創區，可以自行把個人創意疊加在其它人的作品之上，共同打造出獨一無二的《500輯》封面。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝
在手繪共創區，可以自行把個人創意疊加在其它人的作品之上，共同打造出獨一無二的《500輯》封面。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位 500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機 vivo

指定用車 HINO

合作夥伴 統一超商、Hitachi

設計師 派對

延伸閱讀

今年一起和city’super過聖誕節吧！【聖誕歡聚季開跑】精選歐洲節慶甜點與聯名巧克力限量送

「台版迪士尼」呼喚聖誕老公公！ 歐樂沃聖誕趴穿「紅衣紅帽」免費拿明信片、4大場景集章任務快衝

派對就差這一「咖」！Valextra隨身小包Bucket Nano 輕奢歡樂走跳

宇宙人「vivo × 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」升級版倒數，週末500趴先帶來超嗨能量

相關新聞

500趴2025／3+2 Design Studio操刀設計！「500輯封面展」一次呈現60期文化風景

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月5日至12月7日）再度於台北101水舞廣場登場！2025年500趴...

【讓時間成為療癒的藝術】《13月亮共時旅程》桌遊募資突破490%，同步推出限量早鳥抽獎活動

全球首款結合「13月亮曆 × 桌遊設計」的《13月亮共時旅程》，自 10 月 28 日於嘖嘖平台募資上線後，短短一週即突破 150% 達標，一個月突破490%，成為近期桌遊 × 身心覺察領域中備受矚目的創新作品。

Breguet寶璣250周年壓軸作登場！Experimental 1陀飛輪

今年適逢250年紀念的Breguet發表了年度壓軸的複雜大作：全新Experimental 1腕表。表款不僅是一個全新系...

品牌大使超爽福利！卡地亞為莉莉柯林斯打造專屬訂製包

法國精品品牌卡地亞（Cartier），為慶祝與大使莉莉柯林斯（Lily Collins）之間獨特而深厚的合作關係，特別為...

買咒術迴戰0展送咒術好禮！預售倒數一個月 udn售票網祭出750組好禮抽獎

買咒術迴戰0展送咒術好禮 預售倒數一個月，udn售票網祭出750組好禮抽獎

看展使用文化幣享優惠！udnFunLife感恩回饋再加碼上千元好禮

2025年進入倒數的尾聲，今年度發放的文化幣，你用完了嗎？聯合數位文創推出系列優惠，第一重加入官方LINE@好友，完成互動遊戲即可獲得蜷川實花展及咒術迴戰0展折扣碼，還有機會抽台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》電影搶先看的門票！故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，日前於金馬影展播映時，受到觀眾熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。