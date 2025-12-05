500趴2025／3+2 Design Studio操刀設計！「500輯封面展」一次呈現60期文化風景

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日（12月5日至12月7日）再度於台北101水舞廣場登場！2025年500趴以「做最好的決定Back to the Future」為題，邀來星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤。為響應《500輯》創刊5周年，500趴2025現場特別設置「500輯封面展」專區，以逢雙周五出版、近三年共60期的精美封面，突顯品牌最初顛覆傳統報紙載體的大膽嘗試，更展現出由編輯、藝術家、設計師共同創作下，各種令人難忘的紙本風景。

此次戶外展場空間由設計團隊3+2 Design Studio操刀，擅長以材料和工法回應主題的他們，以溫室孵育為概念，透過輕盈布料營造出廣場小屋的溫馨感。在封面挑選上，主要以近60期為依據，讓大眾藉由圖像感受專屬於紙本的力量。特別是《500輯》自第100期後進行改版，透過此次展覽不只讓大眾一窺封面構成上的變革，同時也能彰顯出更為大膽的選題方向，同時，透過這些圖像，亦可感受到500輯編輯團隊在資訊滿溢的時代中，持續以報紙的手感溫度與視覺的詩意搭建起觀者與紙本和時代之間密不可分的生活關聯。

同時，現場不只提供500趴限量專刊免費索取，另設有紀念蓋章區可透過集章形式，讓大家一次蒐齊500輯旗下代表IP的經典符號。最後逛完封面展區後，也可前往手繪共創區，將自己的創意疊加在其它人的作品之上，共同打造出獨一無二的《500輯》封面。讓大眾在市集派對歡愉氛圍下，也能透過每張封面捕捉當代文化、生活美學與社會的脈動，感受紙本與內在世界的共振。

每張封面都是對當代文化、生活美學與社會脈動的敏銳捕捉。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 現場提供500趴限量專刊免費索取。圖/500輯攝影團隊;照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 展區設有紀念蓋章區可透過集章形式，讓大家一次蒐齊500輯旗下代表IP的經典符號。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝 在手繪共創區，可以自行把個人創意疊加在其它人的作品之上，共同打造出獨一無二的《500輯》封面。圖／500輯攝影團隊、照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

#500輯 #500趴2025 #BackToTheFuture #做最好的決定

主辦單位 500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機 vivo

指定用車 HINO

合作夥伴 統一超商、Hitachi