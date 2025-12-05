聽新聞
Breguet寶璣250周年壓軸作登場！Experimental 1陀飛輪
今年適逢250年紀念的Breguet發表了年度壓軸的複雜大作：全新Experimental 1腕表。表款不僅是一個全新系列「Experimental」的正式問世，更以高振頻（10赫茲）磁力擒縱陀飛輪、古典中帶有運動風格的設計，嘗試譜寫品牌全新一頁。
正式浮上檯面的Experimental計畫是Breguet內部特別針對材質、磁力學、力學與聲音的探索計劃，過往並陸續發表出Classique、Tradition、Marine與Type XX等系列。計畫的首發即為全新Experimental 1腕表，表款從一只曾在1820年售出的懷錶式航海天文鐘得到靈感，該款時計編號為3448，具有細膩的面盤機刻雕花裝飾、將時分秒分離獨立顯示的「三針一線」（Regulateur）面盤，更有經典的寶璣式指針。
表款以運動、航海風格的Marine系列為基礎，特殊的7250型手上鍊機芯共由266個零件組成，特殊的磁力（雙）擒縱陀飛輪是機芯最大特色；43.5毫米的開放式面盤中重現了3448的偏心式面盤，但經過磨砂處理的藍鋼零件則散發活躍的運動能量；7250機芯最大特色在於將傳統機芯天敵之一的磁力與機械結合，整個擒縱裝置由兩個各自配置磁力軌道的擒縱輪構成，並搭配10赫茲高振頻的陀飛輪機制，同時根據品牌官方數據，其精準度可達每日+1/-1秒，實踐超越水準之上的優異精準度。
