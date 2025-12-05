Breguet寶璣250周年壓軸作登場！Experimental 1陀飛輪

今年適逢250年紀念的Breguet發表了年度壓軸的複雜大作：全新Experimental 1腕表。表款不僅是一個全新系列「Experimental」的正式問世，更以高振頻（10赫茲）磁力擒縱陀飛輪、古典中帶有運動風格的設計，嘗試譜寫品牌全新一頁。

正式浮上檯面的Experimental計畫是Breguet內部特別針對材質、磁力學、力學與聲音的探索計劃，過往並陸續發表出Classique、Tradition、Marine與Type XX等系列。計畫的首發即為全新Experimental 1腕表，表款從一只曾在1820年售出的懷錶式航海天文鐘得到靈感，該款時計編號為3448，具有細膩的面盤機刻雕花裝飾、將時分秒分離獨立顯示的「三針一線」（Regulateur）面盤，更有經典的寶璣式指針。