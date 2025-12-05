品牌大使超爽福利！卡地亞為莉莉柯林斯打造專屬訂製包

法國精品品牌卡地亞（Cartier），為慶祝與大使莉莉柯林斯（Lily Collins）之間獨特而深厚的合作關係，特別為她打造了一款專屬的C de Cartier包款。在莉莉柯林斯與皮件創意總監Marlin Yuson深入對談後，由卡地亞巴黎創意工作室操刀設計製作，打造出這款專為她量身設計的獨一無二包包。

這款專屬於莉莉柯林斯的訂製包款，以C de Cartier系列的東西向輪廓為基礎，選用棕色調搭配同色系的雙C無限刺繡圖案，包身上還以金色燙印呈現Lily Collins的姓名縮寫LC。Cartier經典的雙C標誌自1921年以來象徵品牌精神，此次以全幅刺繡呈現，並採用傳統馬具工藝中的高強度縫線，使包款兼具美感與耐用性。包包的金屬扣飾由皮件與珠寶工作坊共同打造，而Lily選擇的特別版本更加入品牌極具代表性的gadroon（線雕）元素，精緻細節閃爍獨特光影。